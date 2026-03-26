Alireza Tangsiri został zabity w ataku w mieście Bandar Abbas w południowym Iranie. Mężczyzna dowodził marynarką wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jak podaje portal Times of Israel, Tangsiri był odpowiedzialny za zablokowanie cieśniny Ormuz, co przełożyło się na wzrost cen na rynku ropy.

Iran. Nie żyje dowódca marynarki wojennej IRGC, Alireza Tangsiri

- Wczoraj wieczorem, w precyzyjnej i zabójczej operacji, Siły Obronne Izraela wyeliminowały dowódcę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Tangsiriego, wraz z wysokimi rangą oficerami dowództwa marynarki wojennej – powiedział w czwartek minister obrony Izraela Israel Katz. Jak dodał, Izrael "będzie kontynuować działania w Iranie z pełną siłą, aby osiągnąć cele wojny".

ZOBACZ: Szef MSZ Iranu o cieśninie Ormuz: "Jest otwarta"

Zdaniem Katza przeprowadzona z sukcesem operacja to ważne przesłanie dla amerykańskich partnerów, odzwierciedlające pomoc udzieloną przez Siły Obronne Izraela w ponownym otwarciu cieśniny Ormuz.

USA i Izrael od 28 lutego prowadzą naloty na Iran, który w odpowiedzi uderza w Izrael i państwa Zatoki Perskiej, atakując znajdujące się tam amerykańskie bazy oraz obiekty cywilne. Naloty dotknęły też infrastrukturę wydobywczą po obu stronach, a Iran praktycznie zablokował kluczową dla eksportu ropy i gazu cieśninę Ormuz. Doprowadziło to do wzrostu cen surowców na świecie.

ZOBACZ: Blokada cieśniny Ormuz. Iran stawia warunki, Trump grozi odwetem

Cieśnina Ormuz, przez którą transportuje się ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, ma zaledwie 21 mil szerokości w najwęższym miejscu, co znacznie ułatwia kontrolę tego szlaku wodnego i nawet małe pole minowe może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla światowego handlu.

Stacja CBS, powołując się na urzędników zaznajomionych ze sprawą, przekazała we wtorek, że amerykański wywiad wykrył w cieśninie Ormuz dwa typy min morskich, które miał rozstawić irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Według danych amerykańskiego wywiadu Iran rozstawił już w cieśninie Ormuz miny pływające, które są zakotwiczone tuż pod powierzchnią wody. Ich irańska wersja, znana jako Mahan 3, to 300-kg ładunek wyposażony w czujniki akustyczne, który może wykryć obecność statku z odległości ok. 3 m. Ponieważ aktywacja takiej miny odbywa się akustycznie, nie ma znaczenia rodzaj materiału, z którego wykonano kadłub atakowanej jednostki.

ZOBACZ: Iran zablokował Cieśninę Ormuz. Jeden kraj może liczyć na specjalne względy

Drugi wykryty przez Amerykanów rodzaj min użytych przez IRGC to 220-kg mina denna Maham 7, którą można rozmieścić za pomocą małych kutrów lub śmigłowców. Urządzenie jest przeznaczone do atakowania mniejszych jednostek, jak barki desantowe lub okręty patrolowe i może być rozstawiane na wodach na głębokości od 3 do 91 metrów.

