- Koalicja pięciu partii podjęła decyzję o sprawie związanej z obniżką cen paliw: VAT oraz akcyzy na paliwa. W tej sprawie dziś zbiera się rząd, poinformował o tym pan premier Donald Tusk. W związku z tym, pokazując sprawczość i konsekwencję koalicji chcę państwa poinformować, że w momencie kiedy wpłynie projekt, a będzie to ok. godz. 18:30, podjąłem decyzję o zwołaniu Konwentu Seniorów - powiedział Czarzasty.

Ruch marszałka Sejmu. Zwołał Konwent Seniorów

Marszałek Sejmu zapowiedział rozszerzenie programu sejmowego posiedzenia o procedowanie dwóch ustaw - dotyczących akcyzy i VAT.

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ustawy będą procedowane w czwartek od godz. 20:30 do godz. 22, następnie zostaną przesłane do Komisji Finansów Publicznych. W sprawie obniżek cen paliw ma zostać także zwołane posiedzenie Senatu. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała początek posiedzenia na godz. 14.

- Chcemy tak przygotować, aby jutro ustawy zostały podpisane i przekazane na ręce pana prezydenta Nawrockiego - zadeklarował marszałek i stwierdził, że jeśli prezydent państwa poprze oba rozwiązania, zostaną one wdrożone "przed wyjazdem na święta".

Obniżka podatku VAT i akcyzy na paliwo. "Jeszcze przed świętami"

Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek, że w związku ze znacznym wzrostem cen paliw po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, rząd obniży podatek VAT i akcyzę na paliwo. - Powinniśmy zobaczyć ceny obniżone o około 1,20 zł na litrze - zapowiedział premier. Podatek VAT zostanie obniżony do 8 proc., a akcyza do unijnego minimum.

Tusk ogłosił, że według projektu rząd obniży VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. Obniżona zostanie też akcyza na paliwa do minimum wymaganego przepisami unijnymi, czyli akcyza na benzynę zostanie obniżona o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy.

- Jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone, około 1,20 zł na litrze każdego z paliw. (...) Na okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT i akcyzy wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa - zapewnił. Cena maksymalna ma być ustalana każdego dnia.

Premier tłumaczył, że końcowa cena na stacji benzynowej będzie zależna od zarówno od maksymalnej ceny ustalonej przez rząd, ale także sytuacji globalnej. Zapewnił też, że jeśli koncerny paliwowe będą zarabiać zbyt dużo na sprzedaży paliw dzięki wysokim cenom ropy naftowej, rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków.

