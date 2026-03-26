Immunitet Grzegorza Brauna. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany do PE we wrześniu 2025 r. w związku z zamiarem postawienia europosłowi zarzutu publicznego zaprzeczania zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau. Chodziło o słowa Brauna z 10 lipca zeszłego roku w radiu Wnet oraz z 14 lipca w podkaście "Jan Pospieszalski rozmawia". Wypowiedzi Brauna spotkały się z potępieniem ze strony polityków, IPN i duchownych.

Wkrótce więcej informacji...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni