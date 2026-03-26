Donald ostro skrytykował NATO i Iran. "Błagają nas o zawarcie umowy"

Maciej Olanicki

Donald Trump zarzucił NATO, że to "nie zrobiło absolutnie nic", by pomóc Stanom Zjednoczonym w operacji przeciwko Iranowi. Prezydent USA skrytykował także Iran, który według niego został "militarnie zmieciony z powierzchni ziemi", a mimo to wysyła sprzeczne komunikaty w sprawie negocjacji pokojowych. "Lepiej, żeby szybko wzięli się do roboty, zanim będzie za późno" - zagroził Donald Trump.

Donald Trump w czwartek zwrócił się za pośrednictwem mediów społecznościowych do sojuszników z NATO, ale także do władz w Teheranie. Obie strony ostro skrytykował.

 

"Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, aby pomoc z oszalałym, teraz militarnie zdziesiątkowany. USA nie potrzebują niczego od NATO, ale 'nigdy nie zapomną' tego bardzo ważnego momentu" - przekazał Trump w Truth Social.


Prezydent nie potrzebuje żadnej pomocy od sojuszników, bo to my gwarantujemy bezpieczeństwo - powiedział Burns, twierdząc, że "wojna bliża się do końca".

Donald Trump przekonuje, że koniec wojny jest bliski za sprawą negocjacji, jakie toczy z Teheranem. W kolejnym wpisie w Truth Social stwierdzi, że reżim ajatollahów "błaga" Waszyngton o zawarcie umowy

"Irańscy negocjatorzy są zupełnie inni i 'dziwni'. 'Błagają' nas o zawarcie umowy, słusznie, skoro zostali zdziesiątkowani militarnie i nie mają szans na powrót, a mimo to publicznie oświadczają, że tylko 'rozpatrują naszą propozycję'" - przekazał Trump.


"Lepiej, żeby szybko zabrali się do tego na poważnie, zanim będzie za późno, potem nie będzie odwrotu, a to nie będzie nic przyjemnego!" - zagroził prezydent USA.

Choć Iran oficjalnie zaprzecza, że amerykańsko-irańskie negocjacje są w toku, stacja PressTV przekazała, że Teheran odrzucił umowy przygotowanej przez USA i przedstawił własną pięciopunktową ofertę.

 

Iran oprócz całkowitego zaprzestania ataków domaga się m.in. odszkodowań oraz reparacji wojennych oraz uznania suwerennego prawa Iranu do kontroli nad Cieśniną Ormuz - podała stacja, powołując się na źródła w irańskim resorcie obrony.

 

 

