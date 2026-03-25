Według wysokiego rangą urzędnika, Iran nie zaakceptuje sytuacji, w której termin zakończenia wojny byłby narzucony przez prezydenta USA, Donalda Trumpa.

- Iran zakończy wojnę wtedy, kiedy sam podejmie taką decyzję i gdy jego warunki zostaną spełnione - podkreślił przedstawiciel władz, zaznaczając, że kraj jest gotów kontynuować działania obronne i zadawać "ciężkie ciosy" przeciwnikowi.

Zakończenie wojny z Iranem. Teheran ma pięć warunków

Z informacji przekazanych przez PressTV wynika, że Teheran domaga się:

Całkowitego zaprzestania "agresji i zabójstw" ze strony przeciwników. Wprowadzenia konkretnych mechanizmów gwarantujących brak wznowienia ataków. Jasno określonych i zagwarantowanych odszkodowań oraz reparacji wojennych. Zakończenia konfliktu na wszystkich frontach, w tym z udziałem regionalnych grup sojuszniczych. Międzynarodowego uznania suwerennego prawa Iranu do kontroli nad Cieśniną Ormuz.

Podkreślono, że są to dodatkowe postulaty wobec wcześniejszych żądań przedstawionych podczas negocjacji w Genewie.

Z medialnych ustaleń wynika, że plan USA obejmuje m.in.: częściowe zniesienie sankcji, ograniczenie programu nuklearnego Iranu, ustalenie limitów rakietowych, otwarcie Cieśniny Ormuz dla swobodnej żeglugi, zmniejszenie wsparcia Iranu dla regionalnych grup zbrojnych.

Pierwsze reakcje na plan USA. "Nie są pozytywne"

Wstępna reakcja Teheranu na amerykański plan pokojowy - według źródeł agencji Reuters - "nie jest pozytywna", choć propozycja nadal jest analizowana. Irańskie władze uznały te propozycje za "przesadne" i oderwane od realiów.

Według źródeł USA przygotowują się także do wysłania kolejnych tysięcy żołnierzy, w tym jednostek z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej. W regionie stacjonuje już około 50 tys. amerykańskich żołnierzy, a dalsze wzmocnienia mogą oznaczać dłuższy konflikt.

