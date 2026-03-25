Zajączkowska-Hernik poza partią? Zamieszanie wokół europosłanki

Ewa Zajączkowska-Hernik poinformowała w środę, że dołącza do europarlamentarnej grupy Patrioci dla Europy i tym samym opuszcza szeregi Europy Suwerennych Narodów.

"W ramach grupy Patrioci dla Europy będę miała przyjemność wzmocnić polską delegację europosłów Konfederacji, Annę Bryłkę i Tomasza Buczka oraz współpracować z imponującym zestawem bardzo ważnych europejskich ugrupowań - węgierskim Fideszem Viktora Orbana, francuskim Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen i Jordana Bardelli, czeskim ANO Andreja Babisa, hiszpańskim VOX, austriackim FPO, włoską Ligą, holenderską PVV, czy portugalską Chegą. Łącznie 14 państw i 85 europosłów" - brzmi fragment jej wpisu.

Ewa Zajączkowska-Hernik nie jest już w Nowej Nadziei? "Najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen"

Okazuje się, że zmiana partii w Parlamencie Europejskim pociągnęła za sobą kolejną istotną zmianę dla Zajączkowskiej-Hernik. Lider Nowej Nadziei, wchodzącej w skład Konfederacji wymownie skomentował jej krok. "Ewo, bardzo Ci dziękuję za te ponad 2 lata współpracy i kilka wspólnych kampanii wyborczych" - napisał na platformie X.

"Życzę Ci powodzenia u naszych przyjaciół Narodowców. Dalej działamy razem w Konfederacji dla dobra Polski" - dodał.

W rozmowie z Onetem rzecznik Nowej Nadziei Wojciech Machulski przekazał, że Zajączkowska-Hernik "z nikim nie konsultowała przejścia do innej grupy w europarlamencie". - Tym samym, na mocy naszego statutu, dokonała samowykluczenia z partii - przekazał.

- Nie złożyłam rezygnacji z członkostwa w Nowej Nadziei, nie zamierzam rezygnować i nie zostałam poinformowana o wykluczeniu z partii - przekazała polsatnews.pl Zajączkowska-Hernik.

Według statutu Nowej Nadziei zgodnie z art. 12 ust. 25 pkt 5 lit. członek partii traci członkostwo wskutek "samowolnej zmiany klubu parlamentarnego lub samorządowego, jeśli został wybrany z list wyborczych partii lub zawartej przez partię koalicji".

Zapewniła jednak, że "najważniejsze jest to, co napisał Sławomir Mentzen - razem będziemy walczyć w ramach drużyny Konfederacji".

Artykuł akutalizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni