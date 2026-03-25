Marcela Żuchowska zaginęła w Legnicy w dniu 24 marca. Jak informują funkcjonariusze, 16-latka "w godzinach wieczornych samowolnie opuściła miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną".

Według podanego rysopisu nastolatka ma ok. 160 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Posiada pełne uzębienie i ma czarne, krótkie włosy.

Zaginęła 16-latka z Legnicy. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu

Zaginiona Marcela była ubrana w kremową kurtkę sięgającą do pasa oraz czarno-zielone spodnie.

Policja zamieściła w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęcia nastolatki, zaznaczając, że pochodzą one sprzed czterech lat. "W przypadku uzyskania aktualnych fotografii, komunikat zostanie niezwłocznie zaktualizowany" - przekazali mundurowi.

ZOBACZ: Przez jeden żart straciła wakacje. Służby zareagowały natychmiast

Policja zwróciła się o pomoc do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat obecnego miejsca pobytu zaginionej. Z funkcjonariuszami można skontaktować się dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub na numer 478 741 520.

