Polska Grupa Górnicza poinformowała w środę rano o tragicznym wypadku, w którym zginął górnik.

Wypadek w kopalni Jankowice. Nie żyje 42-latek

Do zdarzenia doszło dzień wcześniej, 24 marca, w kopalni ROW-Jankowice. PGG podała, że wypadek miał miejsce 700 metrów pod ziemią. Śmierć poniósł 42-letni górnik Oddziału Zbrojeniowo-Likwidacyjno-Regeneracyjnego. Nie podano jednak dokładnych okoliczności zdarzenia.

"Rodzinie i bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia" - napisała PGG.

Kondolencje bliskim zmarłego złożył również prezydent Karol Nawrocki.

"Głęboko poruszony przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku w kopalni KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, w którym zginął 42-letni górnik. Rodzinie, bliskim oraz całej społeczności górniczej składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w tym bolesnym czasie.

Cześć Jego pamięci" - napisał.

Zginął 42-letni górnik. Trzeci wypadek w tym roku

Złoże węgla kamiennego kopalni ROW – Ruch Jankowice położone jest w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w woj. śląskim.

Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego wypadek w kopalni Jankowice jest pierwszym w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i trzecim w górnictwie w ogóle.

Do dwóch wypadków śmiertelnych doszło już w górnictwie odkrywkowym.

W ub. roku w całym polskim górnictwie miało miejsce 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego.

