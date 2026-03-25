Wypadek w kopalni Jankowice. Prezydent Nawrocki złożył kondolencje po śmierci górnika

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku w kopalni ROW-Jankowice, w którym śmierć poniósł górnik" - poinformowała w mediach społecznościowych Polska Grupa Górnicza. 42-latek zginął we wtorek, podczas prac 700 metrów pod ziemią. Kondolencje bliskim złożył prezydent Karol Nawrocki.

Zdjęcie ilustracyjne/PGG
Zdjęcie ilustracyjne/PGG
Tragiczny wypadek w kopalni Jankowice, zginął 42-letni górnik

Polska Grupa Górnicza poinformowała w środę rano o tragicznym wypadku, w którym zginął górnik.

Wypadek w kopalni Jankowice. Nie żyje 42-latek

Do zdarzenia doszło dzień wcześniej, 24 marca, w kopalni ROW-Jankowice. PGG podała, że wypadek miał miejsce 700 metrów pod ziemią. Śmierć poniósł 42-letni górnik Oddziału Zbrojeniowo-Likwidacyjno-Regeneracyjnego. Nie podano jednak dokładnych okoliczności zdarzenia.

 

"Rodzinie i bliskim Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia" - napisała PGG.

 

Kondolencje bliskim zmarłego złożył również prezydent Karol Nawrocki.

 

"Głęboko poruszony przyjąłem wiadomość o tragicznym wypadku w kopalni KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, w którym zginął 42-letni górnik. Rodzinie, bliskim oraz całej społeczności górniczej składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w tym bolesnym czasie.

Cześć Jego pamięci" - napisał.

Zginął 42-letni górnik. Trzeci wypadek w tym roku

Złoże węgla kamiennego kopalni ROW – Ruch Jankowice położone jest w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w woj. śląskim.

 

Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego wypadek w kopalni Jankowice jest pierwszym w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i trzecim w górnictwie w ogóle.

 

Do dwóch wypadków śmiertelnych doszło już w górnictwie odkrywkowym.

 

W ub. roku w całym polskim górnictwie miało miejsce 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. 

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
