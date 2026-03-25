Wyniki losowania Lotto na 25 marca 2026. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 24 marca 2026 roku, to: 16, 17, 13, 38, 45, 9



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwa miliony złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 24 marca 2026 roku, to: 16, 37, 34, 7, 25, 21



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 24 marca 2026 roku w Rybniku.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 marca 2026 roku, to: 17, 11, 2, 8, 24

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było sześćset jedenaście tysięcy złotych, zdobyte 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 marca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 39, 74, 7, 5, 30, 19, 17, 45, 34, 79, 42, 55, 22, 48, 26, 32, 75, 24,

18, 61 (Plus: 61)



Losowanie o 22:00: 37, 71, 13, 64, 40, 49, 5, 6, 34, 62, 1, 63, 8, 44, 39, 61, 54, 80,

31, 38 (Plus: 38)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 24 marca 2026 roku, to:

Liczby główne: 9, 15, 23, 43, 48

Euronumery: 3, 5



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery).

Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 250 milionów.



Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było dwieście trzynaście milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 27 marca 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 marca 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 7, 2, 8, 23, 10, 16, 11, 18, 9, 22, 12, 4

Losowanie o 22:00: 5, 16, 24, 19, 8, 3, 17, 21, 2, 4, 11, 22



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, zdobyte 12 lutego 2026 roku w Naszacowicach.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 marca 2026 roku, to: 25, 26, 33, 27, 10 oraz 4



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 marca 2026 roku, to: 17, 19, 8, 18, 33 oraz 4



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było jeden milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.

