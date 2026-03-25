Odkrycia dokonali wolontariusze organizacji Croce Bianca Genovese, którzy wieczorami donoszą bezdomnym ciepłe posiłki. Ciało mężczyzny znaleziono we wtorek przy Via XII Ottobre. Jak podała włoska agencja prasowa ANSA, Polak miał 65 lat.

Służby medyczne, które przybyły na miejsce po wezwaniu, stwierdziły, że mężczyzna nie żyje od kilku godzin. Karabinierzy ustalili, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Następnie zwłokami zajęła się policja tzw. pogrzebowa, czyli włoska służba dowodzona przez zarząd poszczególnych kostnic.

Ciało Polaka odnalezione w Genui. Bezdomny mężczyzna miał 65 lat

Sytuacja mężczyzny była już wcześniej znana wolontariuszom, dzięki czemu mógł uzyskać wsparcie, zwłaszcza w czasie zaostrzenia objawów choroby. W takich momentach Polak trafiał na oddział szpitalny. - Grzegorz był osobą wspieraną przez lokalny wydział edukacji i wolontariuszy – zapewniała radna ds. opieki społecznej Cristina Lodi.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek we Włoszech. 20-letni Polak zginął porwany przez lawinę

- Spotkaliśmy się z nim u burmistrza podczas ostatniego spisu bezdomnych. Niestety, od jakiegoś czasu chorował, ale poza kilkoma pobytami w szpitalu, zawsze odmawiał innych miejsc zakwaterowania - dodała radna. Jak przekazała Lodi, w ostatnich tygodniach mężczyzna również odmówił schronienia i otrzymał podstawowe środki konieczne do życia.

"Wiadomość o śmierci Grzegorza na ulicy przyjmujemy z ogromnym smutkiem, a jednocześnie każe nam ona zadać sobie pytanie, co i jak możemy zrobić więcej i lepiej" - przekazano w oświadczeniu burmistrz Silvi Salis i Cristiny Lodi.

