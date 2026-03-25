Dron, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną i eksplodował, najprawdopodobniej najprawdopodobniej nadleciał z Rosji - podaje agencja informacyjna Leta.

Łotwa. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Łotwy dowiadujemy się, że obcy bezzałogowy statek powietrzny został zauważony dzięki systemowi wczesnego ostrzegania, który zarejestrował dźwięk podobny do eksplozji w gminie Krasława.

Na miejscu zdarzenia znaleziono szczątki drona. Obecnie pracują tam jednostki Narodowych Sił Zbrojnych, Policji Państwowej i Straży Granicznej, które badają okoliczności incydentu.

Władze przekazały, że w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. Nie stwierdzono również żadnego dalszego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności cywilnej i przestrzeni powietrznej Łotwy. Nie odnotowano uszkodzenia infrastruktury.

Ze względu na ten incydent łotewski minister obrony Andris Spruds skrócił swoją wizytę roboczą w Ukrainie i wraca do kraju.

Rosyjski dron rozbił się na Łotwie

Generał Egils Leszczinskis z dowództwa łotewskiej armii podkreślił w rozmowie z krajową telewizją, że nie zidentyfikowano jeszcze ani producenta, ani kraju pochodzenia drona.

Leszczinskis przekazał, że kilka godzin wcześniej od strony Białorusi inny obiekt naruszył łotewską przestrzeń powietrzną, następnie skręcił i wleciał do rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Generał ocenił, że incydenty nie stanowiły skoordynowanej akcji. Jego zdaniem oba bezzałogowce zboczyły z pierwotnej trajektorii i "wleciały w obszar, do którego nie miały wchodzić".

Ocenił również, że choć łotewska obrona jest przygotowana na tego rodzaju incydenty, to nie sposób jest zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa, "jeśli w sąsiednich krajach toczą się operacje wojskowe".

