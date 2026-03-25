Gino Paoli zmarł we wtorek w Genui w wieku 91 lat. Pogrążona w żałobie rodzina kultowego muzyka przekazała w oświadczeniu dla włoskiej gazety "Il Giornale", że odszedł on "spokojnie, (....) otoczony miłością bliskich".

Paoli był cenionym artystą i wielką gwiazdą włoskiej muzyki. Jego głos i melancholijne kompozycje poruszały serca słuchaczy z całego świata. Jak wspomina "Corriere della Sera", "jego najsłynniejsze piosenki mają prawie siedemdziesiąt lat, a sprawiają wrażenie, jakby zostały napisane wczoraj".

Nie żyje Gino Paoli. Legendarny włoski muzyk miał 91 lat

Gino Paoli urodził się 23 września 1934 roku we Friuli-Wenecji Julijskiej. Po jakimś czasie jego rodzina przeprowadziła się do Genui. To właśnie tam - jako młody chłopak - Paoli rozwijał swoją miłość do muzyki. Zadebiutował w 1959 roku piosenką "La tua mano". Rozgłos przyniósł mu jednak jego kolejny numer, "La gatta".

W kolejnych latach Paoli zdobywał coraz większą popularność i zainteresowanie wśród branży muzycznej. Jednym z jego najbardziej znanych utworów jest "Sapore di sale", singiel nagrany w 1963 roku, za którego aranżację odpowiedzialny był słynny kompozytor Ennio Morricone. Wielu fanom zmarłego muzyka do gustu przypadły także utwory takie jak "Il cielo in una stanza", "Ti lascio una canzone", "Cosa faro da grande" czy "Matto come un gatto".

Muzyk przez parę lat angażował się także w politykę. W 1987 roku wystartował w wyborach parlamentarnych i został wybrany posłem z ramienia Włoskiej Partii Komunistycznej. W parlamencie dał się jednak poznać jako poseł niezrzeszony, ponieważ - jak mówił - nie chciał wiązać się z żadną partią polityczną. W 1992 roku zakończył swoją kadencję i dalej tworzył muzykę.

