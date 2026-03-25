Tragiczny incydent wydarzył się w poniedziałkowe popołudnie, jednak funkcjonariusze z Komisariatu Powiatowego Policji w Rykach (woj. lubelskie) poinformowały o nim w środę. 73-letnia kierująca niespodziewanie zjechała z jezdni, a następnie wjechała w ogrodzenie komisariatu policji w Dęblinie.

Świadek zdarzenia natychmiast zareagował, powiadamiając dyżurnego jednostki. Następnie, wspólnie z komendantem komisariatu, który właśnie kończył służbę, przystąpił do udzielania pomocy kierującej. Okazało się, że seniorka była nieprzytomna.

Niezwłocznie podjęte zostały czynności ratunkowe. Na miejsce wezwany został także zespół ratownictwa medycznego. "Niestety, pomimo wysiłków wielu osób, nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety" - poinformowali policjanci.

Śledczy wyjaśniają przyczyny zdarzenia oraz śmierci seniorki. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 73-latka, kierująca samochodem marki Toyota, wyjeżdżała z drogi podporządkowanej (ul. Rynek) na ul. Niepodległości. W momencie, gdy pojazdy na drodze głównej zatrzymały się, kobieta powoli ruszyła, a następnie przejechała przez jezdnię, zjechała z drogi i uderzyła w ogrodzenie Komisariatu Policji w Dęblinie.

Decyzją prokuratora ciało 73-latki zostało zabezpieczone i skierowane do badań sekcyjnych do Zakładu Medycyny Sądowej. Pomoże to ustalić dokładną przyczynę śmierci kobiety.

