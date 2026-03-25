Wielkie zmiany w Poczcie Polskiej. Prezes odwołany, komunikat resortu

"Dzisiaj Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzje o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki" - przekazało w środę we wpisie na platformie X Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Resort dodał, że "sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami".

ZOBACZ: Kredyty, konta i ubezpieczenia. Poczta Polska wprowadza nowe usługi

Sebastian Mikosz został powołany na stanowisko prezesa Poczty Polskiej przez radę nadzorczą 25 marca 2024 roku. Wcześniej, od 15 lutego 2024 roku, pełnił funkcję p.o. prezesa, będąc oddelegowanym z rady nadzorczej do kierowania spółką. Wcześniej był m.in. prezesem PLL LOT i wiceszefem IATA. Od objęcia sterów w Poczcie Polskiej przez Mikosza spółka przechodzi głęboką transformację mającą na celu uratowanie jej przed zapaścią finansową i dostosowanie do nowoczesnego rynku logistycznego.

Głównym elementem planu naprawczego była znacząca optymalizacja zatrudnienia, realizowana przede wszystkim poprzez Program Dobrowolnych Odejść oraz nieobsadzanie wakatów. W 2025 roku zatrudnienie spadło o 14,5 proc., co oznacza likwidację blisko 8,5 tys. etatów w skali roku. Na koniec 2025 roku liczba etatów spadła do ok. 50,2 tys.

Państwowy operator pocztowy od początku 2024 r. do lutego 2026 r. otrzymał łącznie 2 mld 667 tys. zł z tytułu rekompensaty świadczenia usług powszechnych w latach 2021-2024. Ministerstwo Aktywów Państwowych wypłaciło również Poczcie Polskiej w latach 2024-2025 pomoc w wysokości blisko 2 mln zł na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Dodatkowo w 2025 r. spółka otrzymała ponad 85 mln zł jako redukcję kosztów inwestycji związanych z realizacją publicznej usługi e-Doręczeń.

ZOBACZ: Oszustwo "na przesyłkę". Poczta Polska ostrzega przed wyłudzeniami

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Firma dostarcza rocznie 800 mln listów i 80 mln paczek.

W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto; była ona mniejsza o 408 mln zł wobec tej z 2023 r. Z kolei EBITDA wzrosła w 2024 r. do 42 mln zł, wobec ujemnego wyniku na poziomie 591 mln zł rok wcześniej. W 2024 r. Poczta Polska odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 200 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku o 3 proc., a przychody z usług powszechnych wzrosły o 139 mln zł, czyli o 4,8 proc. wobec 2023 r. W 2023 roku odnotowała rekordową stratę brutto w wysokości 745 mln zł; w 2024 r. wynik brutto poprawił się o 515 mln zł.

