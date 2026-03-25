Do zderzenia dwóch ciężarówek doszło w środę na 182. kilometrze trasy S8 w kierunku Wrocławia. Jak poinformowała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, pojazd marki Volvo przewoził 23 tony paszy. Uszkodzona została opona lewego koła i kierowca zjechał na pas awaryjny.

Po zatrzymaniu się kierowca wystawił trójkąt ostrzegawczy i oczekiwał na przyjazd pomocy drogowej. Wtedy na pojazd kolejna najechała ciężarówka, tym razem marki Mercedes z naczepą. Na sprawcę kolizji został nałożony mandat karny. Obaj kierujący trzeźwi.

Poważne utrudnienia na S8. Zderzyły się dwa tiry

Informacje te w rozmowie z Interią potwierdził st. kpt. mgr inż. Łukasz Aleksandrowicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Jak dodał, praca strażaków na miejscu zdarzenia ograniczyła się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.



Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu panują jednak znaczne utrudnienia. - Samochody blokują część drogi. Na miejscu pracują policjanci z drogówki, a ruch odbywa się lewym pasem jezdni - powiedziała PAP mł. asp. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Przed godz. 12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi poinformowała, że jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana na czas pracy holownika, który ma usunąć uszkodzone pojazdy. Ok. godziny 13 droga ciągle pozostawała częściowo zablokowana.

Od strony Łodzi utrudnienie można ominąć zjeżdżając na węźle Zduńska Wola Wschód i przez Karsznice dojechać do DW482, a następnie, jadąc tą drogą przez Zduńską Wolę w kierunku Sieradza, za miejscowością Czechy wrócić na S8 na węźle Zduńska Wola Zachód.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni