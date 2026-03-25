Przemawiając w siedzibie niemieckiego MSZ, prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier stwierdził, że wojna z Iranem jest "politycznie fatalnym błędem". Ocenił też, że atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran jest „sprzeczny z prawem międzynarodowym”.

Głosy poparcia dla Steinemeira za taką opinię popłynęły ze strony liderującej w większości sondaży prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). - Tym razem prezydent miał rację, co nie zdarza się zbyt często. Atak na Ukrainę był sprzeczny z prawem międzynarodowym. Atak na Iran również - powiedział w Berlinie współprzewodniczący partii Tino Chrupalla.

Także kierownictwo współtworzącej rząd SPD uważa, że atak USA i Izraela na Iran stanowi złamanie prawa międzynarodowego. - Dla nas jest jasne, że według wszystkiego, co wiemy, prawo międzynarodowe nie jest obecnie przestrzegane – mówił na początku marca lider frakcji SPD w Bundestagu Matthias Miersch.

Atak na Iran "fatalnym błędem"? Niemieccy politycy spierają się o słowa prezydenta

Po stronie CDU/CSU wypowiedź Steinmeiera została przyjęta chłodno. Szef frakcji chadeków w Bundestagu Jens Spahn wezwał prezydenta do powściągliwości. - Ocena prawna należy w tej sprawie, podobnie jak i w innych, do rządu federalnego i oczekuję od osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, że poczekają na tę ocenę i będą ją respektować - oświadczył polityk CDU.

Kanclerz Friedrich Merz powstrzymuje się od określenia działań USA i Izraela jako sprzecznych z prawem międzynarodowym. Wzywa natomiast Stany Zjednoczone i Izrael do przedstawienia planu zakończenia wojny z Iranem i podkreśla, że Berlin nie jest zainteresowany "niekończącą się wojną".

Wojna w Iranie rozpoczęła się 28 lutego wraz z atakiem sił Stanów Zjednoczonych i Izraela. Reżim w Teheranie odpowiedział atakami odwetowymi zarówno na Izrael, jak i amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne położone w państwach Zatoki Perskiej.

W pierwszych dniach wojny Iran zablokował dodatkowo żeglugę przez cieśninę Ormuz, przez którą przepływa 20 proc. światowej ropy. W opinii profesor Natalie Klein z amerykańskiego think-tanku Defence of Democracies (Fundacja Obrony Demokracjii) Iran ma się uciekać do wymuszania haraczu za możliwość przepłynięcia przez Ormuz, a opłata sięga nawet dwóch milionów dolarów.

