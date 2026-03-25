Tusk o "efekcie wizyty" Nawrockiego. "Putin się cieszy"

Szef polskiego rządu skomentował dzisiejszą decyzję Viktora Orbana, który postanowił odciąć Ukrainę od dostaw gazu. "Jest pierwszy efekt wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie. Premier Orbán odciął Ukrainę od dostaw gazu. Putin się cieszy" - napisał na X Donald Tusk.

Jak poinformował w środę premier Węgier Viktor Orban, jego kraj będzie wstrzymywał przepływ gazu do Ukrainy aż do czasu wznowienia dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń". O sprawie polityk poinformował w swoim wpisie na Facebooku, dodając, że zamierza on "chronić bezpieczeństwo energetyczne Węgier", utrzymując obniżone ceny gazu i kontrolując ceny benzyny.

Do swojego wpisu Orban dołączył także krótkie nagranie, w którym poinformował, że jego kraj "stopniowo zatrzymuje dostawy gazu na Ukrainę". - Gaz, który nam pozostanie, będziemy przechowywać na Węgrzech - oświadczył.

Rzecznik MSZ w Kijowie Heorhij Tychyj przekazał w środę, że Ukraina nie odnotowała wstrzymania dostaw gazu ziemnego z Węgier. - Obecnie import ten nie został wstrzymany (...) jeśli premier Orban nadal będzie zdecydowany go wstrzymać, uważamy, że jedyną konsekwencją będzie pozbawienie węgierskiej gospodarki i Węgrów ponad miliarda dolarów, które Węgry otrzymały na przykład w zeszłym roku (za dostawy gazu) - powiedział Tychyj dziennikarzom.

Władze w Kijowie zapewniają, że remontują uszkodzony rurociąg. Mimo tych deklaracji rząd Orbana utrzymuje, że Ukraina celowo wstrzymuje wznowienie tranzytu i nazywa te działania "szantażem". W zeszłym tygodniu węgierskie media ostrzegały, że krajowe rezerwy ropy naftowej są na najniższym poziomie w tej dekadzie. Większość stacji benzynowych wprowadziła ograniczenia sprzedaży paliwa.

Karol Nawrocki na Węgrzech. Donald Tusk: Wbrew polskim interesom

Karol Nawrocki udał się na Węgry w miniony poniedziałek. Polski prezydent spotkał się tam ze swoim węgierskim odpowiednikiem, Tamasem Sulyokiem, a także szefem tamtejszego rządu, Viktorem Orbanem.

Jeszcze przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki udał się na Węgry wbrew zaleceniom rządu, by wesprzeć Viktora Orbana przed zbliżającymi się na Węgrzech wyborami. - Wspieranie premiera Orbana, szczególnie w przeddzień wyborów na Węgrzech, jest wbrew polskim interesom - powiedział we wtorek premier.

Premier zaapelował do prezydenta o zaprzestanie "działania przeciwko interesom Polski". Według szefa rządu działania Karola Nawrockiego wymierzone są przeciwko bezpieczeństwu Polski.

- Oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a w szczególnie w tak drażliwych sytuacjach, jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko Polskim interesom - powiedział wówczas szef rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni