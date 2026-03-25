Wyniki badania, w którym zapytano respondentów, jak oceniają przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen, poznaliśmy w najnowszym wydaniu programu "Polityczny WF". Pozytywnie oceniło ją 7,6 proc. pytanych, którzy zaznaczyli odpowiedź "zdecydowanie dobrze". Z kolei 26,9 proc. Polaków biorących udział w badaniu mówi o niej "raczej dobrze".

Z sondażu wynika, że przewodnicząca KE ma jednak więcej przeciwników niż zwolenników. 18,6 proc. ankietowanych oceniło ją "raczej źle", a 34,2 proc. "zdecydowanie źle".

Sondaż poparcia dla Ursuli von der Leyen. jak oceniają ją Polacy?

Wśród ankietowanych znalazło się 5,2 proc. Polaków, którzy zaznaczyli w formularzu, że nie znają von der Leyen. 7,5 proc. respondentów zaznaczyło natomiast opcję "nie wiem / trudno powiedzieć".

Sumując wyniki wskazujące na oczekiwania respondentów "dobrze" o von der Leyen mówi 34,5 proc. z nich , a "źle" - 52,8 proc.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, w badaniu Polaków ma więcej przeciwników

- To jest też pytanie o to, czy Polki i Polacy rozumieją kierunek dzisiejszy Komisji Europejskiej, czy - moim zdaniem - to jest wotum nieufności i dla samej Ursuli von der Leyen, ale nie dla projektu Unii Europejskiej - ocenił Marcin Fijołek, współprowadzący program "Polityczny WF". Przypomnijmy, że według poniedziałkowego sondażu IBRiS dla Polsat News 72,8 proc. ankietowanych opowiedziało się przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania było 22,9 proc. badanych.

Fijołek zauważył również, że wycofywanie się KE z niektórych kwestii świadczy o problemie, jaki ma ze swoim przywództwem. Przypomniał przy tym o wyborach w 2019 roku, gdy to PiS wskazywało von der Leyen jako słuszną na przewodniczącą KE.

- Bo z czym kojarzy się dziś UE? - zapytał z kolei Piotr Witwicki. - Często z Zielonym Ładem, Mercosurem, paktem migracyjnym, praworządnością. Ciężko to obronić, mi się kojarzy von der Leyen, że bohatersko rozwiązuje problemy, które sama stworzyła - stwierdził.

