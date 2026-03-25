Zgodnie z Ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie".

Rządząca koalicja zdecydowała o obsadzie sześciu wolnych miejsc w TK, co zmienia układ sił w tej instytucji. Prezydent Karol Nawrocki nie przedstawił na razie jednoznacznej deklaracji w sprawie ślubowania sędziów TK.



Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził jednak, że "istnieją daleko idące wątpliwości i zastrzeżenia co do sposobu procedowania przez Sejm, jeżeli chodzi o wybór członków TK".

Spór wokół nominacji sędziów TK.

W środowym wydaniu "Punktu Widzenia Szubartowicza" prowadzący zapytał posła Koalicji Obywatelskiej, Mariusza Witczaka, co - jego zdaniem - należałoby zrobić, gdyby sześciu sędziów nie zostało wpuszczonych do Trybunału Konstytucyjnego.

- Trzeba będzie tych wybranych już sędziów wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego w asyście policji - mówił w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" poseł Koalicji Obywatelskiej.

We wcześniejszej części programu Mariusz Witczak odniósł się też do możliwego obalenia prezydenckiego weta ws. programu SAFE. Jak przyznał, jest szansa na zdobycie większości kwalifikowanej, ale nie wie, czy do tego dojdzie. - PiS, Konfederacja były radykalnie przeciwko SAFE, więc nie sądzę, abyśmy poddawali go pod głosowanie, tym bardziej, że my go wdrażamy - mówił.

Z kolei we wtorek były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, odnosząc się do faktu, że prezydent wciąż nie przyjął ślubowania od nowo wybranych sędziów ocenił, że dalsza zwłoka w tej sprawie może wymagać "wszczęcia odpowiednich procedur". Dopytywany o tę kwestię doprecyzował, że chodzi o "odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu".



- To są jedyne możliwości działania. Uważam, że w tej sytuacji Sejm nie może być bezsilny i Sejm w takiej sytuacji musi doprowadzić do tego, aby jednak to zaprzysiężenie się odbyło - powiedział Bodnar na antenie Polsat News.

