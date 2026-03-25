Sejm 13 marca wybrał sześcioro sędziów TK, których kandydatury zostały zaproponowane przez Prezydium Sejmu i w głosowaniu zyskały poparcie rządowej koalicji. Zgodnie z uchwaloną w czasach rządów PiS w 2016 r. ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie".

Z kolei sam TK – zgodnie z Konstytucją – składa się z "15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą", a "ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny". Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów.

Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar, odnosząc się we wtorkowym programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" w Polsat News do tego faktu ocenił, że dalsza zwłoka prezydenta może wymagać "wszczęcia odpowiednich procedur". Dopytywany o tę kwestię doprecyzował, że chodzi o "odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu".

Sędziowie napisali list do Nawrockiego. "Jesteśmy gotowi"

W datowanym na wtorek piśmie, skierowanym do Nawrockiego, wybrani sędziowie TK wyrazili "zaniepokojenie faktem, że od ponad tygodnia Kancelaria Prezydenta nie powiadomiła ich o terminie złożenia ślubowania". W związku z tym zaapelowali o powiadomienie ich o możliwym terminie ślubowania w obecności prezydenta.

"Jeżeli kalendarz pana prezydenta nie pozwala na spotkanie z nami, jesteśmy gotowi złożyć ślubowanie także w innej uroczystej formie. Następnie przekażemy panu prezydentowi treść aktów ślubowania w dogodny dla pana sposób" – podkreślili.

Wybrani 13 marca na sędziów Trybunału Konstytucyjnego to: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Poparcia nie zyskali wówczas dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz adiunkt z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michał Skwarzyński.

Już w dniu wybrania sędziów, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B" gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił się w ubiegłym tygodniu do marszałka Sejmu o przedstawienie prezydentowi wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec udzielił odpowiedzi w czwartek. Bogucki ocenił jednak, że pismo Siwca nie odpowiadało na zasadnicze wątpliwości konstytucyjne podniesione przez prezydenta, w związku z czym ponowił swoje zapytania.

Spór o sędziów TK. Konflikt ciągnie się od lat

Przed rozpoczynającym się w środę posiedzeniem Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z kancelarią prezydenta w tej sprawie.

Bogucki oceniał m.in., że dokonanie jednoczesnego wyboru sześciu sędziów Trybunału jest więc sprzeczne nie tylko z Konstytucją RP, lecz także z sejmową praktyką. Podobne wątpliwości podnosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości w swoim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaskarżyli przepisy odnoszące się do procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. Trybunał w minionym tygodniu odroczył bez terminu rozprawę. Postanowił także zwrócić się do prezydenta Nawrockiego o zajęcie pisemnego stanowiska w tej sprawie.

Przez ostatnią dekadę wieloaspektowy konflikt wokół Trybunału obfitował w liczne wątki prawne, polityczne i administracyjne. W ostatecznym rozrachunku doprowadził do kwestionowania przez wielu prawników i polityków zapadających przed TK orzeczeń.

W uchwale podkreślono też, że "nadrzędnym celem podejmowanych działań jest przywrócenie funkcjonowania TK jako organu wykonującego określone w Konstytucji RP zadania, w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym".

