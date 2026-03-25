W różnych regionach świata, takich jak Syria, Irak czy Nigeria, odnotowano przypadki odnalezienia niewybuchów po rakietach Tomahawk - informuje "Forbes". Mowa m.in. o kilku udokumentowanych incydentach, które stały się przedmiotem dyskusji w sieci.

Autor materiału, dziennikarz i analityk technologiczny David Hambling, podkreśla jednak, że brak detonacji nie jest zjawiskiem wyjątkowym w przypadku zaawansowanych systemów uzbrojenia. Każda skomplikowana technologia wojskowa wiąże się z pewnym poziomem ryzyka technicznego - od problemów przy starcie po awarie w trakcie lotu.

Tomahawki zaczynają szwankować. Przyczyn może być kilka

Tomahawki znajdują się na uzbrojeniu od lat 80., a ich produkcja odbywa się w stosunkowo ograniczonych partiach. To sprawia, że w arsenale USA funkcjonują różne wersje i modernizacje tego systemu, co może wpływać na spójność techniczną i utrzymanie.

Programy wydłużania żywotności i modernizacji pocisków mają na celu utrzymanie ich skuteczności, ale jednocześnie znacząco zwiększają koszty. Szacuje się, że pojedyncza rakieta wraz z wyrzutnią może kosztować ponad dwa miliony dolarów.

Istotnym problemem pozostaje ograniczona dostępność oficjalnych statystyk dotyczących awaryjności. Dane publikowane przez wojsko są fragmentaryczne, co utrudnia jednoznaczną ocenę skali problemu.

ZOBACZ: Rosyjska broń zaatakuje Amerykanów? Zełenski krytycznie o ruchu USA

W artykule zwrócono również uwagę na rosnącą rolę tańszych bezzałogowców bojowych. Drony, dzięki niższym kosztom i możliwości masowego użycia, coraz częściej stanowią alternatywę dla drogich pocisków manewrujących w wielu scenariuszach operacyjnych.



Duże inwestycje w modernizację Tomahawków nadal trwają, jednak toczy się również dyskusja na temat ich efektywności oraz stosunku kosztów do rezultatów we współczesnych konfliktach.

