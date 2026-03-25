Podczas środowej konferencji prasowej marszałek Włodzmierz Czarzasty poinformował, że projekt PSL dotyczący kredytu "SAFE 0 proc." przechodzi standardową procedurę legislacyjną. - Projekt został skierowany na normalną drogę. Najpierw jest wstępna opinia. Jeżeli wymaga ona pogłębienia, zamawiamy bardziej szczegółowe ekspertyzy, również z udziałem specjalistów spoza Sejmu - powiedział marszałek.

Dodał, że opinie powinny być gotowe w przyszłym tygodniu. Dopiero wtedy możliwe będą dalsze decyzje dotyczące procedowania projektu. Nie wykluczył również różnych scenariuszy, w tym równoległego procedowania z projektem prezydenckim. - Widzę każdą możliwość - zaznaczył.

Czarzasty poinformował również o zakończeniu korespondencji między Kancelarią Sejmu a Kancelarią Prezydenta w sprawie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Uważamy, że cała procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem i regulaminem Sejmu. Oczekujemy, że prezydent przyjmie ślubowanie sędziów - podkreślił.

Marszałek stwierdził, że dalsza wymiana pism nie ma sensu, zarzucając stronie prezydenckiej przeciąganie sprawy. Zapytany o ewentualne kroki w przypadku dalszej zwłoki prezydenta w sprawie ślubowania sędziów, Czarzasty odpowiedział: Jeżeli pan prezydent nie podejmie decyzji, można się spodziewać wszystkiego.

Marszałek odniósł się również do wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - Wniosek jest gotowy. Należy się spodziewać, że będzie procedowany na początku kwietnia - zapowiedział.

Marszałek odniósł się także do weta prezydenta wobec tzw. ustawy naprawczej. Przypomniał, że projekt dotyczył m.in. ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania, zagwarantowania prawa do obrońcy od momentu zatrzymania oraz zakazu wykorzystywania nielegalnie zdobytych dowodów ("owoców zatrutego drzewa").

Czarzasty zaznaczył, że będzie dążył do wprowadzenia tej sprawy pod obrady; przekazania jej do właściwej komisji i głosowania weta podczas piątkowego bloku głosowań.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, argumentując weto Nawrockiego, powiedział, że nowelizacja zawiera w sobie "pojedyncze korzystne rozwiązania", ale reszta jej zapisów mogłaby utrudnić prowadzenie postępowań karnych oraz wprowadziłaby "wysokie ryzyko chaosu proceduralnego".

Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.

