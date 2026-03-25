Putin był gotowy zakończyć wojnę? Media: Decyzja Trumpa zmieniła wszystko

Zdaniem "NYT" to właśnie śmiały atak Donalda Trumpa na Iran i wynikający z tego wzrost cen ropy zmusiły rosyjskiego prezydenta do odrzucenia myśli o zawarciu pokoju z Ukrainą. W publikacji wskazano, że ruch USA uświadomił władzom na Kremlu, że na świecie może pojawić się wkrótce zapotrzebowanie na rosyjską ropę. Jeszcze do niedawna Moskwa musiała sprzedawać surowiec poniżej wartości rynkowej.

W artykule wskazano, że pod koniec stycznia "Rosja została zmuszona do sprzedaży ropy Indiom za jedynie 22 dolary za baryłkę, co jest około trzykrotnie mniejszą ceną od rynkowej".

Putin zmienił zdanie ws. wojny? Miał zmienić zdanie przez Trumpa

W tekście zwrócono także uwagę, że przez całą wojnę Władimir Putin w dużej mierze ignorował skargi swojego otoczenia na problemy gospodarcze w kraju. Jednak w lutym wszystko stało się tak złe, że rosyjski prezydent musiał ogłosić ekonomiczne kłopoty Rosji. "Pojawiły się nawet sygnały, że może zmienić zdanie w sprawie negocjacji z Ukrainą, być może szukając wyjścia z konfliktu" - zauważono na łamach "NYT".

Według pogłosek, o których wspomniano w publikacji, w lutym Putin był gotów zmienić stanowisko ws. negocjacji pokojowych, usuwając swojego obecnego negocjatora, Kiryła Dmitriewa. Podobno przygotowywano także szeroko zakrojone zmiany w rosyjskim rządzie, biorąc pod uwagę zamiar przejścia od wojny do pokoju.

Jednak wszystko to nagle stało się nieistotne, gdy USA i Izrael rozpoczęły operację wojskową przeciwko Iranowi, co szybko doprowadziło do globalnego kryzysu naftowego. "Stany Zjednoczone zniosły sankcje na rosyjską ropę. Nagle problemy gospodarcze, które nękały Rosję, zdawały się zniknąć. Ponadto pogłębiły się spory między Stanami Zjednoczonymi a sojusznikami z NATO, którzy odmawiali wysłania statków do cieśniny Ormuz. Dla Putina, którego polityka zagraniczna opierała się na pielęgnowaniu nieporządku na Zachodzie, było to pożądane" – czytamy.

Wojna w Iranie a Rosja. Tego spodziewają się w Moskwie

"NYT" zauważa, że uwaga świata była wówczas całkowicie skupiona na Bliskim Wschodzie, a Ukraina pozostała na uboczu. Ponadto Stany Zjednoczone szybko zużywają zapasy broni podczas wojny z Iranem, co potencjalnie pozbawia Ukrainę przyszłej pomocy wojskowej ze strony Amerykanów.

Wojna w Iranie osłabia także notowania Trumpa i Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu w środku kadencji. To wzmacnia długoletnie przekonanie Putina, że wszyscy zachodni przywódcy są tymczasowi i jeśli jakaś postać mu nie odpowiada, powinien po prostu poczekać i nie ustępować.

Jednocześnie "NYT" podkreśla, że tymczasowy wzrost dochodów z ropy nie uratuje rosyjskiej gospodarki w dłuższej perspektywie i nie gwarantuje Putinowi zdolności do prowadzenia wojny w nieskończoność.

"Do maja, jak spodziewa się wiele osób w Moskwie, wojna z Iranem może się zakończyć, a sankcje wobec Rosji zostaną przywrócone. Poziom niezadowolenia społecznego, który do niedawna był nie do pomyślenia, stał się teraz częścią codziennego życia. Wygląda na to, że Putin wkrótce będzie musiał podjąć ważną decyzję" - podsumowuje amerykański dziennik.

