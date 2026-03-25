Po informacji przekazanej przez kapitana samolotu lecącego do Egiptu 23 marca, strażnicy graniczni przebyli na miejsce wraz z dyżurnym pirotechnikiem. Po sprawdzeniu bagażu okazało się, że jest on bezpieczny.

"Za utrudnianie wykonywania przez personel lotniska obowiązków służbowych na 49-letnią pasażerkę został nałożony mandat karny. Ale to, co najdotkliwsze, kobieta nie poleciała na wymarzony, wyczekiwany wypoczynek w Egipcie" - informują służby.

Kolejna interwencja Straży Granicznej w tym roku. Służby przekazały dane

Straż Graniczna przekazała, że była to już dziewiąta w tym roku interwencja funkcjonariuszy na gdańskim lotnisku wobec osób naruszających warunki bezpieczeństwa.

Na początku tego miesiąca służby musiały podjąć działania wobec agresywnego pasażera po wylądowaniu w Gdańsku samolotu z Norwegii. Konieczne było wyprowadzenie 33-letniego Polaka w kajdankach.

Po wytrzeźwieniu w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, co nastąpiło następnego dnia, mężczyzna został ukarany mandatem w maksymalnej wysokości 1 tys. zł.

