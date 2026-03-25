Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, największe poparcie zyskałaby Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu partię Donalda Tuska zadeklarowało 30,6 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o jeden punkt procentowy w stosunku do ostatniego badania.

Na drugiej pozycji w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskałoby poparcie 26,4 proc. respondentów. Oznacza to, że Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała wzrost poparcia o jeden punkt procentowy.

Podium zamyka Konfederacja. Na tę partię głos chciałoby oddać 10,5 proc. badanych.

W parlamencie znalazłyby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyłaby 7,7 proc. głosów. Do Sejmu weszłaby również Lewica, odnotowując poparcie na poziomie 6,7 proc.

Pod progiem wyborczym w badaniu jest partia Razem z wynikiem 2,9 proc. Niżej znalazły się Polska 2050 (1,7 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,6 proc.).

Pracownia poprosiła o oszacowanie prawdopodobnego podziału mandatów poprosiła dr. Macieja Onasza, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącego badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań.

Jak się okazuje, Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do Sejmu 185 posłów, a Zjednoczona Prawica - 167. Konfederacji przypadłoby natomiast 50 mandatów. Konfederacja Korony Polskiej zyskałaby 36 miejsc w Sejmie. Lewica zdobyłaby 22 mandaty. Przy takim układzie sił obecna koalicja rządząca dysponowałaby łącznie 207 mandatami, natomiast ugrupowania opozycyjne miałyby 253 posłów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 20-23 marca 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1080 dorosłych Polaków, dobranej według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

