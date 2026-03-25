Do zdarzenia doszło w minioną środę podczas rutynowego patrolu w okolicy. Jak przekazała dolnośląska policja, uwagę dzielnicowych zwrócił poruszający się drogą publiczną traktor z przyczepą, który nie posiadał tablic rejestracyjnych i oświetlenia z tyłu.

Mundurowi podjęli interwencję i - używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych - dali kierującemu pojazdem sygnał do zatrzymania. "Kierowca jednak zignorował polecenia policjantów i kontynuował jazdę. Funkcjonariusze zrównali się z pojazdem, a jeden z nich wyraźnie dawał sygnały ręką oraz krzyczał nakazując zatrzymanie" - przekazali policjanci.

Policyjny pościg za traktorem. "Staranował radiowóz, pchając kilka metrów"

Po próbie interwencji kierowca ciągnika skręcił w polną drogę. Następnie pojazd zatrzymał się, jednak gdy policjant podszedł do traktora, mężczyzna nagle ruszył i zaczął ponowną ucieczkę. Wkrótce potem doszło do serii niebezpiecznych zdarzeń.

"Policjanci ruszyli za nim. Po kilkuset metrach traktorzysta zatrzymał pojazd, po czym niespodziewanie włączył bieg wsteczny i staranował radiowóz, pchając go jeszcze przez kilka metrów i obracając w poprzek drogi. Tym jednak nie zakończył swojej ucieczki" - informują mundurowi.

Funkcjonariusze opuścili uszkodzony radiowóz i ruszyli w dalszy, już pieszy pościg za 68-latkiem. Dotarli do pobliskiej miejscowości, gdzie natrafili na mężczyznę oraz ukryty za jedną z posesji traktor.

Kierowca okazał się być trzeźwy, jednak jego pojazd i przyczepa nie były dopuszczone do ruchu - nie miały ani rejestracji, ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. 68-latek został zatrzymany. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, za co grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Ponadto będzie musiał zapłacić za wyrządzone szkody oraz za brak wymaganego OC.

