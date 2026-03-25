Poseł nagle wyciągnął telefon. "Polsat będzie ojcem i matką chrzestną"

- Z Polską 2050 wiele postulatów mnie faktycznie łączy, na przykład te dotyczące rozwoju Polski, te dotyczące mieszkalnictwa - przyznała na antenie Polsat News Polityka posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Podkreśliła, że jest przestrzeń, żeby "móc się dogadywać i porozumiewać". Dzień wcześniej Matysiak zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

- Samo spotkanie dotyczyło infrastruktury - kontynuowała na antenie posłanka. Dodała, że rozmawiały z Pełczyńską-Nałęcz m.in. o inwestycji w kolejnictwo.

Paulina Matysiak jasno o przyszłości. "Nigdzie się nie zapisuję"

Dopytywana przez Bartłomieja Maślankiewicza, czy widzi się w Polsce 2050, Matysiak odparła, że "na razie nigdzie się nie zapisuje". - Ja wiem, że dziennikarze i opinia publiczna bardzo lubią spekulować nawet na podstawie jednego zdjęcia - powiedziała.

Na uwagę prowadzącego, że fotografia z przewodniczącą Polski 2050 miało samo w sobie spekulacyjny charakter, posłanka odpowiedziała: - Mnie raczej dziwi to, że zdumiewa ludzi, dziennikarzy, komentatorów fakt, że można ze sobą rozmawiać na tematy tych postulatów, które potrafią łączyć.

WIDEO: Paulina Matysiak przejdzie do Polski 2050? Michał Gramatyka zrobił zdjęcie

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ZOBACZ: Zajączkowska-Hernik poza partią? Zamieszanie wokół europosłanki

- Ja już to przeżyłam kilka lat temu przy założeniu stowarzyszenia "Tak dla Rozwoju", ale to samo tyczy także polityków, którzy należą do innych środowisk politycznych - powiedziała nawiązując do faktu, że wspomniane stowarzyszenie zostało zainicjowane przez nią wspólnie z politykiem PiS Marcinem Horałą.

- Wymagajmy tego od polityków, żeby ze sobą współpracowali, rozmawiali tam, gdzie pojawia się na to przestrzeń. Tutaj faktycznie w tych tematach, które wymieniałam - rozwój, infrastruktura, mieszkalnictwo - ta przestrzeń jest. I myślę, że ta współpraca będzie widoczna także w pracy tej sejmowej, parlamentarnej - powiedziała Matysiak.

Nowa posłanka w Polsce 2050? "Polsat będzie ojcem i matką chrzestną"

Nagle, po zakończeniu wypowiedzi posłanki, Michał Gramatyka wyciągnął telefon, by zrobić wspólne zdjęcie z Matysiak. - Robimy razem zdjęcie, to Polsat będzie ojcem i matką chrzestną, jakby do czegoś doszło - powiedział wiceminister. Dopytywany, czy do czegoś dojdzie stwierdził, że "wszystko czas pokaże".

- To, że Paulina jest niezwykle pracowitą posłanką mającą swoje zdanie, bardzo mocno zorientowaną z jednej strony na ludziach, na infrastrukturze, na takich tematach, które rzeczywiście nas łączą programowych, to wiem od dawna. (...) Zdjęcie już mam, zaraz wrzucę na Twittera (obecnie X - red.), więc będzie ferment - dodał Gramtyka.

Niedługo potem zdjęcie pojawiło się w mediach społecznościowych posła.

"Na antenie Polsat News Polityka rozmawiamy sobie o tym co łączy Paulinę Matysiak z Polską 2050 (a co nas dzieli). I kto nam zabroni?" - skomentował poseł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni