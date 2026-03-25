Z ustaleń reportera Polsat News wynika, że początkowo posłowie PiS nie chcieli pomagać Konfederacji w odwołaniu Pauliny Hennig-Kloski. Obu tym partiom nie wystarczy głosów, żeby usunąć ze stanowiska minister klimatu i środowiska. Teraz jednak mają widzieć "cień szansy" na przekonanie do tego pomysłu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Paulina Hennig-Kloska: Nie damy się zastraszyć

Sama Hennig-Kloska odbiera całą sprawę, jako walkę ugrupowań prawicowych z obecną polityką klimatyczną. - Wiadomym jest, że nie ustąpimy w tej wojnie ideologicznej. Jeżeli ktoś chce rezygnować z transformacji energetycznej, z budowy odnawialnych źródeł, w dobie, kiedy ropa i gaz drożeją, to nie z nami, nie z tym rządem - skomentowała w rozmowie z Polsat News.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła, że rząd będzie rozwijał OZE i "dbał o przyrodę". - Nie damy się w tym momencie zastraszyć. Liczę, że w tym zakresie koalicja będzie ostro stała za reformami, które przeprowadzamy bo one są (realizowane - red.) z myślą o kolejnych pokoleniach, z myślą o naszym życiu i jego jakości - podkreśliła.

PiS i Konfederacja szykują wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska. "Posłowie się przekonują"

Teraz trwa zbieranie podpisów pod inicjatywą PiS i Konfederacji. - Presja ma sens, posłowie przekonują się do tego, co mówimy, podpisują wniosek o odwołanie pani minister Hennig-Kloski - zaznaczył Krzysztof Bosak.

Lider Konfederacji stoi na stanowisku, że minister klimatu i środowiska "szkodzi wielu branżom" m.in. "grzewczej i drzewnej". - Trzeba to jak najszybciej przerwać i przestać szkodzić polskiemu przemysłowi i polskiej gospodarce - apelował.

Przekonywał, że należy "naciskać i wywierać presję na usuwanie najgorszych ludzi z rządu i liczyć na to, że w koalicji rządzącej przyjdzie jakieś otrzeźwienie i takie osoby jak Hennig-Kloska po prostu usuną". - Kto nie walczy ten nie wygrywa - podkreślił.

