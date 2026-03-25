PiS i Konfederacja ramię w ramię. By odwołać minister liczą na partie z koalicji

PiS i Konfederacja przygotowują wspólny wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski - dowiedział się reporter Polsat News Paweł Balinowski. Według ustaleń przedstawiciele tych partii liczą na wsparcie dwóch ugrupowań koalicji rządzącej. - Trzeba naciskać, wytwarzać presję na usuwanie najgorszych ludzi z rządu - skomentował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Z ustaleń reportera Polsat News wynika, że początkowo posłowie PiS nie chcieli pomagać Konfederacji w odwołaniu Pauliny Hennig-Kloski. Obu tym partiom nie wystarczy głosów, żeby usunąć ze stanowiska minister klimatu i środowiska. Teraz jednak mają widzieć "cień szansy" na przekonanie do tego pomysłu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Sama Hennig-Kloska odbiera całą sprawę, jako walkę ugrupowań prawicowych z obecną polityką klimatyczną. - Wiadomym jest, że nie ustąpimy w tej wojnie ideologicznej. Jeżeli ktoś chce rezygnować z transformacji energetycznej, z budowy odnawialnych źródeł, w dobie, kiedy ropa i gaz drożeją, to nie z nami, nie z tym rządem - skomentowała w rozmowie z Polsat News.

 

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła, że rząd będzie rozwijał OZE i "dbał o przyrodę". - Nie damy się w tym momencie zastraszyć. Liczę, że w tym zakresie koalicja będzie ostro stała za reformami, które przeprowadzamy bo one są (realizowane - red.) z myślą o kolejnych pokoleniach, z myślą o naszym życiu i jego jakości - podkreśliła.

Teraz trwa zbieranie podpisów pod inicjatywą PiS i Konfederacji. - Presja ma sens, posłowie przekonują się do tego, co mówimy, podpisują wniosek o odwołanie pani minister Hennig-Kloski - zaznaczył Krzysztof Bosak. 

 

Lider Konfederacji stoi na stanowisku, że minister klimatu i środowiska "szkodzi wielu branżom" m.in. "grzewczej i drzewnej". - Trzeba to jak najszybciej przerwać i przestać szkodzić polskiemu przemysłowi i polskiej gospodarce - apelował. 

 

Przekonywał, że należy "naciskać i wywierać presję na usuwanie najgorszych ludzi z rządu i liczyć na to, że w koalicji rządzącej przyjdzie jakieś otrzeźwienie i takie osoby jak Hennig-Kloska po prostu usuną". - Kto nie walczy ten nie wygrywa - podkreślił. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
