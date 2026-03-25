Nie zostanie nawet ślad po spokojnej, łagodnej pogodzie, która towarzyszymy nam od początku marca. Z zachodniej Europy docierają niebezpieczne zjawiska pogodowe, z których w środę najmocniej wyróżni się silny wiatr. W kolejnych godzinach będzie pod tym względem jeszcze gorzej, również w nocy.

Ostrzegają przed podmuchami. Silne na nizinach, w górach ponad 100 km/h

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu" - czytamy w treści ostrzeżeń pogodowych wystosowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla północnej i zachodniej Polski. Lokalnie w trakcie burz może powiać jeszcze mocniej.

Od rana w zachodniej i północno-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, wydane przez ekspertów z IMGW.

W wielu miejscach trzeba się liczyć z podmuchami do 60 km/h, choć w trakcie burz, które mogą się pojawić na zachodnich krańcach Polski, porywy osiągną 75-80 km/h.

W środę obowiązują z tego powodu ostrzeżenia pierwszego stopnia. Swoim zasięgiem objęły poniższe województwa:

zachodniopomorskie ;

; pomorskie ;

; północno-zachodnią część warmińsko - mazurskiego ;

- ; północno-zachodnie rejony kujawsko - pomorskiego ;

- ; większość lubuskiego (bez powiatów na południu);

(bez powiatów na południu); północną część wielkopolskiego ;

; zachodnią i południową część dolnośląskiego.

Pogorszenie pogody w Polsce. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w siedmiu województwach

Ostrzeżenia na zachodzie i północy utrzymają się do godz. 17:00, zaś na Dolnym Śląsku do 13:00.

Poza nizinami wiatr będzie niebezpieczny również wysoko w górach. W Karpatach porywy osiągną do 70 km/h, jednak w Sudetach dojdą do 120 km/h.

Z powodu silnego wiatru, opadów deszczu i wiosennych burz nie wszędzie będziemy mogli cieszyć się dość wysokimi jak na tę porę roku temperaturami. Wyniosą one od 11 st. C w okolicach Zalewu Szczecińskiego, 14 w północnej, zachodniej i wschodniej Polsce do 17-18 st. C miejscami w centrum i na południu kraju.

Dzień będzie nieprzyjemny, ale ciepły: miejscami na południu i w centrum do 18 st. C

Pogorszenie pogody, z jakim mamy do czynienia w środę, to dopiero początek.

Noc ze środy na czwartek nie będzie lepsza. Cały czas będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu w praktycznie całym kraju. Stopniowo zaczną one zanikać na północnym zachodzie, w miarę jak front atmosferyczny będzie się przesuwać na wschód.

Na południu wciąż może intensywnie padać deszcz. Możliwe, że w niektórych rejonach spadnie od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Na wyżej położonych terenach opady zaczną zmieniać charakter. Deszcz wymiesza się ze śniegiem, a wysoko w górach spadnie więcej białego puchu. Wysoko w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, a także w Tatrach grubość pokrywy śnieżnej zwiększy się w nocy o 10-15 cm.

Deszczowa i pochmurna aura zostanie z nami na dłużej. Czwartek również będzie deszczowy, zwłaszcza w pasie od Podlasia, przez Ziemię Świętokrzyską, po Górny Śląsk i Małopolskę, gdzie może spaść do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach znowu śnieg. W Tatrach tego dnia może spaść kolejne 15 cm białego puchu.

Możliwe, że podobna aura będzie nam towarzyszyć przez kilka kolejnych dni, niewykluczone nawet, że do końca marca.

