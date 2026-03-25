Amerykański wywiad - według doniesień stacji CBS - wykrył w cieśninie Ormuz dwa typy min morskich, które miał rozstawić irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Źródła: Miny w cieśninie Ormuz

Według danych amerykańskiego wywiadu Iran rozstawił już w cieśninie Ormuz miny pływające, które są zakotwiczone tuż pod powierzchnią wody. Ich irańska wersja, znana jako Mahan 3, to 300-kg ładunek wyposażony w czujniki akustyczne, który może wykryć obecność statku z odległości około trzech metrów. Ponieważ aktywacja takiej miny odbywa się akustycznie, nie ma znaczenia rodzaj materiału, z którego wykonano kadłub atakowanej jednostki.

Drugi, wykryty przez Amerykanów, rodzaj min użytych przez IRGC to 220-kg mina denna Maham 7, którą można rozmieścić za pomocą małych kutrów lub śmigłowców. Urządzenie jest przeznaczone do atakowania mniejszych jednostek, jak barki desantowe lub okręty patrolowe i może być rozstawiane na wodach na głębokości od trzech do 90 metrów.

W zwalczaniu tego typu zagrożeń Stany Zjednoczone przyjęły taktykę niszczenia wszelkich irańskich jednostek zdolnych do rozmieszczania min, w tym barek i łodzi motorowych. Amerykanie używają w tym celu głównie śmigłowców Apache i samolotów bliskiego wsparcia A-10.

CBS podkreśliła, że nie wiadomo, ile dokładnie min morskich Iran ma w swoim arsenale, ale szacunki z ostatnich lat wahały się między dwa a sześć tysięcy. To zarówno urządzenia wyprodukowane w Iranie, ale też w Chinach lub Rosji, a nawet - jak poinformowała stacja - nie wyklucza się, że na wyposażeniu irańskiej armii są też miny morskie wyprodukowane jeszcze w czasach byłego Związku Sowieckiego.

"Jeśli Iran umieścił jakiekolwiek miny w cieśninie Ormuz i nie mamy żadnych doniesień na ten temat, chcemy, aby zostały usunięte. NATYCHMIAST!" - CBS przypomniała wpis prezydenta Donalda Trumpa w reakcji na doniesienia amerykańskiego wywiadu.

Z kolei dziennik "Financial Times" donosił we wtorek, że Iran poinformował we wtorek państwa członkowskie Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), iż statki, których "nie uzna za wrogie", mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, o ile będą koordynować tranzyt z władzami w Teheranie.

Według gazety w liście rozesłanym do członków IMO irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że Teheran "podjął niezbędne i proporcjonalne działania, by uniemożliwić agresorom i ich zwolennikom wykorzystanie cieśniny Ormuz do prowadzenia wrogich operacji".

Teheran stwierdził też w dokumencie, że jednostki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także „inni uczestnicy agresji nie kwalifikują się do (...) przepływu”. Mająca siedzibę w Londynie Międzynarodowa Organizacja Morska zrzesza 176 państw świata.

W opinii profesor Natalie Klein z amerykańskiego think-tanku Defence of Democracies (Fundacja Obrony Demokracjii) Iran ma się uciekać do wymuszania haraczu za możliwość przepłynięcia przez Ormuz.

"Liczne doniesienia potwierdzają, że Iran oferuje przeprawę przez swoje wody terytorialne w cieśninie w zamian za kwotę sięgającą nawet 2 mln dolarów. To próba wymuszenia, a tankowce chętnie płacą" - stwierdziła analityk i dodała, że irański parlament podejmuje działania mające na celu wprowadzenie stałych podatków i opłat za transport wodami terytorialnymi przez Ormuz.

Cieśnina Ormuz, przez którą transportuje się ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, ma zaledwie 21 mil szerokości w najwęższym miejscu, co znacznie ułatwia kontrolę tego szlaku wodnego i nawet małe pole minowe może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla światowego handlu.

Izrael i USA od 28 lutego prowadzą wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie atakuje cele w samym Izraelu oraz wielu państwach regionu. Ponadto Teheran skutecznie ograniczył transport ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, co spowodowało gwałtowny wzrost cen surowca na świecie.

