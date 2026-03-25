Marta Nawrocka na szczycie w Białym Domu. Wygłosiła przemówienie

Nawrocka wystąpiła obok Melanii Trump i kilku innych pierwszych dam i dżentelmenów w drugim dniu szczytu "Kształtujemy razem przyszłość" (Fostering the Future Together), skupionym na wykorzystaniu AI i innych technologii w edukacji. W wystąpieniu podkreśliła, że od wyborów przywódców zależy, czy technologie przyczynią się do lepszego kształcenia dzieci oraz czy będą wyrównywać szanse, czy powiększać nierówności.

Pierwsza dama zaznaczyła, że potrzebne jest podejście łączące edukację dzieci na temat bezpiecznego korzystania z technologii, wsparcie rodziców i nauczycieli oraz odpowiedzialność, w tym po stronie twórców technologii, którzy "powinni uwzględniać dobro najmłodszych już na etapie projektowania swoich rozwiązań". - Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym nie może być dodatkiem. Musi być jego fundamentem - podkreśliła.

Pierwsza dama RP wezwała, by inwestować nie tylko w technologie, ale też w ludzi, w tym nauczycieli, oraz w naukę krytycznego myślenia i kreatywności wśród dzieci. - To od naszych decyzji zależy, czy świat cyfrowy stanie się dla młodego pokolenia przestrzenią możliwości czy źródłem nowych podziałów - powiedziała.

Marta Nawrocka w Białym Domu

Środową dyskusję nieoczekiwanie rozpoczęło wystąpienie humanoidalnego robota, Figure-03, który kobiecym głosem przywitał gości. O roli takich robotów w edukacji mówiła w swoim wystąpieniu pierwsza dama USA Melania Trump, przedstawiając wizję hipotetycznego humanoidalnego robota Platona, który miałby uczyć dzieci w przyszłości.

- Plato zapewni spersonalizowane doświadczenie, dostosowując się do potrzeb każdego ucznia. Plato jest zawsze cierpliwy i zawsze dostępny. Nasze dzieci rozwiną głębokie, krytyczne myślenie i zdolność niezależnego rozumowania - mówiła Melania Trump. Zapewniła, że taki robot mógłby uwzględniać nie tylko poziom wiedzy dzieci, ale też ich "przestrzeń emocjonalną".

Żona prezydenta Francji Brigitte Macron, z zawodu nauczycielka, mówiła z kolei o francuskich doświadczeniach z obostrzeniami dotyczącymi używania smartfonów w szkołach i polityką walki z uzależnieniem od ekranów.

Obok małżonek prezydentów Polski, USA i Francji w dyskusji udział wzięli również: siostra króla Maroka, żona szefa MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pierwsze damy Sierra Leone, Malawi i Panamy oraz pierwszy dżentelmen Kosowa.

