Szczęśliwe liczby, które padły we wtorek, 24 marca, to: 16, 17, 13, 38, 45, 9.

Kumulacja rozbita. W Lotto padła "szóstka"

Tylko jedna osoba wytypowała szczęśliwy zestaw liczby, co oznacza, że zgarnie całą kumulację, czyli 32 060 068,20 zł. To piąta co do wysokości wygrana w historii Lotto.

Jest to też najwyższa kwota, jaką można było wygrać w Lotto od kumulacji z grudnia 2022 r, która wynosiła 33 357 545,90 zł.

Z kolei o krok od wygranej były 134 osoby, które wytypowały "piątkę". Otrzymają one po 5173 zł.

Wygraną z kuponu wydrukowanego przez terminal można odebrać w punkcie LOTTO (wygrana poniżej 2280 zł) lub w Oddziale Totalizatora Sportowego.

Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. W przypadku Lotto odliczany jest on w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Losowania Lotto. Na czym polega gra?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi dwa miliony złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było 36 milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

