Kumulacja rozbita, padła "szóstka". Zwycięzca zgarnął ponad 32 mln zł
32 060 068,20 zł - dokładnie tyle zgarnęła osoba, której udało się wytypować sześć szczęśliwych liczb. Kumulacja w Lotto rosła od kilkunastu dni, dopiero podczas 12. losowania została rozbita. Wtorkowa wygrana jest jedną z najwyższych, które padły w tej grze liczbowej.
Szczęśliwe liczby, które padły we wtorek, 24 marca, to: 16, 17, 13, 38, 45, 9.
Tylko jedna osoba wytypowała szczęśliwy zestaw liczby, co oznacza, że zgarnie całą kumulację, czyli 32 060 068,20 zł. To piąta co do wysokości wygrana w historii Lotto.
Jest to też najwyższa kwota, jaką można było wygrać w Lotto od kumulacji z grudnia 2022 r, która wynosiła 33 357 545,90 zł.
Z kolei o krok od wygranej były 134 osoby, które wytypowały "piątkę". Otrzymają one po 5173 zł.
Wygraną z kuponu wydrukowanego przez terminal można odebrać w punkcie LOTTO (wygrana poniżej 2280 zł) lub w Oddziale Totalizatora Sportowego.
Od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. W przypadku Lotto odliczany jest on w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Losowania Lotto. Na czym polega gra?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00.
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi dwa miliony złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku o godzinie 22:00.
Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było 36 milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
