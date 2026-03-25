Estońskie Auvere, w którym doszło do zdarzenia, leży tuż przy granicy z obwodem leningradzkim Rosji, który był w nocy z wtorku na środę atakowany przez drony ukraińskie. Służby podały, że maszyna spadła na komin elektrowni o godz. 3:43.

W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a estońska sieć energetyczna nie została uszkodzona – poinformowały władze oraz firma energetyczna "Enefit Power", która zarządza elektrownią.

Rosyjski dron rozbił się w Estonii. Uderzył w komin elektrowni

"Zgodnie z aktualnymi informacjami dron nie był skierowany przeciw Estonii. Trwa obecnie wstępne postępowanie, a śledztwo wyjaśni okoliczności zdarzenia" – przekazała prokurator generalna Astrid Asi.

Z kolei dyrektor generalny Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Margo Pallosonas powiedział, że "jest to konsekwencja wojny agresywnej prowadzonej przez Rosję na szeroką skalę". Jego zdaniem można założyć, że będziemy świadkami kolejnych takich incydentów.

Estoński rząd zbierze się w celu omówienia tej sytuacji, o czym poinformowała minister sprawiedliwości Estonii Liisa-Ly Pakosta w wywiadzie dla publicznego nadawcy ERR.

Kolejne uderzenie rosyjskiego drona. Incydent na Łotwie

W środę o zdarzeniu z udziałem rosyjskiego drona informowały również władze Łotwy. Doszło tam do eksplozji bezzałogowca i maszyna spadła. W wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a infrastruktura cywilna nie została uszkodzona.

"W ciągu ostatnich 48 godzin drony rozbiły się na terytoriach wszystkich trzech państw bałtyckich: to wyraźny sygnał, że wojna Rosji z Ukrainą generuje szersze ryzyko regionalne. Zareagujemy, wzmacniając gotowość i przyspieszając obronę powietrzną. Wszyscy musimy zachować czujność" - przekazało litewskie ministerstwo obrony we wpisie na X.

