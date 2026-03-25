Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Na miejscu interweniowały dwie jednostki straży pożarnej, które opanowały ogień. W trakcie działań ratowniczych odnaleziono zwłoki mężczyzny. Trwa ustalanie okoliczności pożaru.

Wraz z nadejściem wiosny co roku problem pożarów suchych traw powraca. To zjawisko stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Mimo licznych apeli i obowiązujących przepisów, w Polsce nadal regularnie dochodzi do takich incydentów.

ZOBACZ: Tragiczny pożar domu w Wielkopolsce. Zginęło dwoje dzieci

Od początku 2026 r. w Małopolsce odnotowano 1145 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń trzy osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć. W skali kraju strażacy interweniowali w podobnych sytuacjach 10522 razy - 24 osoby odniosły obrażenia, a dwie zginęły.

Wypalanie traw wciąż problemem. Strażacy przypominają o konsekwencjach

Kilka dni temu Państwowa Straż Pożarna ponownie zwróciła uwagę na skalę problemu, przypominając, że wypalanie traw jest nielegalne i wyjątkowo niebezpieczne. Ogień bardzo łatwo wymyka się spod kontroli, szczególnie przy sprzyjających warunkach pogodowych, takich jak wiatr czy susza.

Osoby dopuszczające się wypalania traw muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Grożą im mandaty sięgające kilku tysięcy złotych, a w poważniejszych przypadkach grzywna nawet do 30 000 zł lub kara aresztu. Jeśli pożar stworzy zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, sprawcy mogą zostać skazani nawet na 10 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Tragiczny pożar w Warszawie na Ursynowie. Cztery osoby nie żyją

Dodatkowo rolnicy, którzy dopuszczają się tego typu działań, ryzykują utratę unijnych dopłat, co może oznaczać poważne straty finansowe dla gospodarstw.

Strażacy apelują, aby nie pozostawać biernym wobec takich sytuacji. Każdy, kto zauważy podpalanie traw, powinien natychmiast zareagować i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja może zapobiec tragedii.

