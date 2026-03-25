"Dyskretne negocjacje" ws. Grenlandii. USA chcą zwiększyć obecność militarną

"Berlingske" donosi, że "Stany Zjednoczone, w ramach dyskretnych negocjacji z Danią, są na dobrej drodze do uzyskania dostępu do kolejnych trzech obszarów obronnych na Grenlandii".

W ubiegłym tygodniu o rozszerzeniu amerykańskiej obecności militarnej na największej wyspie świata mówił generał sił powietrznych Gregory Guillot, szef Dowództwa Północnego podczas przesłuchania przed przed senacką Komisją Sił Zbrojnych. Wyjawił, że chodzi o trzy kolejne obszary, a wszystko miałoby zostać sfinalizowane w ramach porozumienia z 1951 r. z Danią, która kontroluje to autonomiczne terytorium.

"Nowe informacje wskazują zatem, że największy kryzys w duńskiej polityce zagranicznej od dziesięcioleci - kryzys grenlandzki - może wkrótce zakończyć się pokojowo, przynajmniej w kwestiach obronności i bezpieczeństwa" - podał dziennik.

Jak podkreślili autorzy artykułu, "na razie nie jest jasne, czy i w jaki sposób Stany Zjednoczone, Dania i Grenlandia mogą dojść do porozumienia w innych spornych kwestiach, na przykład w sprawie zasobów mineralnych i dostępu Chin" do wyspy.

Marc Jacobsen, wykładowca w Instytucie Strategii i Studiów Wojennych Akademii Obrony ocenił, że wypowiedzi amerykańskiego generała "świadczą o dobrej komunikacji" między obiema stronami.

Szef Dowództwa Północnego nie zdradził, o jakie dokładnie trzy obszary chodzi. Jacobsen uważa, że Amerykanie chcą dostępu do Narsarsuaq, gdzie znajduje się port głębokowodny, Kangerlussuaq, bo tam możliwa jest obsługa dużych samolotów oraz innego portu głębokowodnego w pobliżu Pituffik. Jak zaznaczył, to tam Stany Zjednoczone miały swoje bazy pierwsze bazy na Grenlandii.

Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen po styczniowym spotkaniu z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vance’em i sekretarzem stanu Marco Rubio zorganizował grupę roboczą w obliczu gróźb ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Ten krok spotkał się w Danii zarówno z pochwałami jak i rozczarowaniem.

"Wiele wskazuje jednak obecnie na to, że dyskretna praca amerykańskich i duńskich urzędników przynosi efekty, przynajmniej na razie" - zaznaczają duńscy dziennikarze.

Amerykańskie bazy na Grenlandii. Od 17 do jednej

Optymizmu w tej sprawie dodają słowa amerykańskiego generała, który zapewnił, że osiągnięcie porozumienia nie będzie wymagało podpisania między Waszyngtonem a Kopenhagą dodatkowych traktatów, a wszystko może zostać zwieńczone w oparciu o porozumienie sprzed ponad 70 lat.

- Szczerze mówiąc, jest bardzo korzystna dla naszych operacji lub potencjalnych operacji na Grenlandii - mówił o aktualnej umowie z Danią.

Z kolei Jacobsen zaznaczył, że Amerykanie w kwestiach obronności mogą otrzymać to, czego potrzebują bez przejmowania terytorium Grenlandii. Przypomniał, że w okresie zimnej wojny miały na wyspie 17 baz i same zdecydowały o ograniczeniu swojego obecności militarnej do jednej - Pituffik Space Base (wcześniej Thule Air Base - red.).

