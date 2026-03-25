Donald Trump od dawna przyznaje publicznie, że nie podoba mu się format głosowania korespondencyjnego. W miniony poniedziałek nazwał je "oszustwem pocztowym". Jak jednak podał dziennik "New York Times", amerykański prezydent sam skorzystał z tej metody podczas wtorkowych wyborów na Florydzie.

Amerykańska gazeta przeanalizowała rejestr wyborców hrabstwa Palm Beach. Z informacji wynika, że Donald Trump jest zarejestrowany w owej bazie od 2019 roku, a kartę do głosowania w przeszłości wysłał przynajmniej raz - w 2020 roku.

Teraz "NYT" podał, że przywódca USA zagłosował korespondencyjnie w wyborach, które zdecydowały, kto będzie reprezentował jego okręg wyborczy w stanowym parlamencie Florydy. Naprzeciwko sobie stanęli: demokratka Emily Gregory oraz wspierany przez Donalda Trumpa, republikanin Jon Maples. Ostatecznie zwycięstwo odniosła strona demokratyczna.

Najnowsza informacje o głosowaniu Donalda Trumpa, opisane pierwotnie przez "Washington Post", zbiegają się w czasie z zerwaniem przez prezydenta USA negocjacji w sprawie zakończenia częściowego zawieszenia prac rządu. Trump domaga się, aby republikanie przeforsowali ustawę SAVE Act, która wprowadza rygorystyczną weryfikację tożsamości wyborców i w znacznym stopniu ogranicza możliwość głosowania drogą pocztową.

Podczas poniedziałkowego wystąpienia w Memphis Trump argumentował, że ustawa o identyfikacji wyborców jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego. - Głosowanie korespondencyjne oznacza oszustwo korespondencyjne. Nazywam to oszustwem pocztowym i musimy coś z tym zrobić - mówił.

"Donald Trump od dawna skupia się na głosowaniu korespondencyjnym, by wzmocnić swoje bezpodstawne twierdzenia o powszechnych oszustwach wyborczych i nazywa ustawę SAVE jednym z najważniejszych aktów prawnych w historii kraju" - opisał "NYT".

Podczas swojego orędzia Trump twierdził, że "oszustwa są powszechne w amerykańskich wyborach" i wezwał do "zakazywania (zaliczania) nieuczciwych głosów korespondencyjnych". Amerykański przywódca wezwał też do wprowadzenia pewnych wyjątków dla głosowania korespondencyjnego, np. gdy wyborcy są chorzy, niepełnosprawni, podróżują lub służą w wojsku.

