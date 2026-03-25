Podczas cotygodniowej audiencji generalnej Leon XIV pozdrawiając Polaków, nawiązał do obchodzonego 25 marca Dnia Świętości Życia.

Papież: Bardzo potrzebujemy takich inicjatyw

- Bardzo potrzebujemy takich inicjatyw, jak podejmowana od tego dnia duchowa adopcja dziecka poczętego - mówił papież.

- W czasie naznaczonym szaleństwem wojny ważne jest, aby bronić życia od poczęcia aż do jego naturalnego kresu - zaznaczył Leon XIV. - Wszystkich was błogosławię - dodał.

Episkopat Polski w 1998 r. uroczystość Zwiastowania Pańskiego ustanowił Dniem Świętości Życia.

Kościół tego dnia zachęca do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

"Duchowa adopcja polega na codziennej modlitwie przez dziewięć miesięcy w intencji jednego zagrożonego życia dziecka poczętego. Można to zacząć w dowolnym dniu w ciągu roku. Jeśli ktoś zacznie modlitwę 25 marca to kończy 25 grudnia w Boże Narodzenie" - podaje Vatican News.

25 marca - Zwiastowanie Pańskie. Czy trzeba iść do kościoła?

Od VI wieku Kościół katolicki 25 marca obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Upamiętnia ona wydarzenie opisane w Ewangelii, którym było przyjście archanioła Gabriela do Maryi i ogłoszenie jej, że za sprawą Ducha Świętego pocznie syna, któremu ma dać na imię Jezus.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego katolicy nie są zobowiązani do uczestniczenia w mszy św., a jeśli 25 marca przypada w piątek, są zwolnieni z zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

