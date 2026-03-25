"Bardzo potrzebujemy takich inicjatyw". Papież z apelem do Polaków

- W czasie naznaczonym szaleństwem wojny ważne jest, aby bronić życia od poczęcia aż do jego naturalnego kresu - mówił papież Leon XIV zwracając się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej. Biskup Rzymu zachęcił również do zaangażowania się w inicjatywę duchowej adopcji dziecka poczętego.

Papież Leon XIV modlący się podczas audiencji generalnej.
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej nawiązał do Dnia Świętości Życia

Podczas cotygodniowej audiencji generalnej Leon XIV pozdrawiając Polaków, nawiązał do obchodzonego 25 marca Dnia Świętości Życia.

Papież: Bardzo potrzebujemy takich inicjatyw

- Bardzo potrzebujemy takich inicjatyw, jak podejmowana od tego dnia duchowa adopcja dziecka poczętego - mówił papież.

 

- W czasie naznaczonym szaleństwem wojny ważne jest, aby bronić życia od poczęcia aż do jego naturalnego kresu - zaznaczył Leon XIV. - Wszystkich was błogosławię - dodał.

 

ZOBACZ: Papież Leon XIV apeluje ws. Bliskiego Wschodu. "To skandal"

 

Episkopat Polski w 1998 r. uroczystość Zwiastowania Pańskiego ustanowił Dniem Świętości Życia.

 

Kościół tego dnia zachęca do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

 

"Duchowa adopcja polega na codziennej modlitwie przez dziewięć miesięcy w intencji jednego zagrożonego życia dziecka poczętego. Można to zacząć w dowolnym dniu w ciągu roku. Jeśli ktoś zacznie modlitwę 25 marca to kończy 25 grudnia w Boże Narodzenie" - podaje Vatican News.

25 marca - Zwiastowanie Pańskie. Czy trzeba iść do kościoła?

Od VI wieku Kościół katolicki 25 marca obchodzi uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Upamiętnia ona wydarzenie opisane w Ewangelii, którym było przyjście archanioła Gabriela do Maryi i ogłoszenie jej, że za sprawą Ducha Świętego pocznie syna, któremu ma dać na imię Jezus.

 

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego katolicy nie są zobowiązani do uczestniczenia w mszy św., a jeśli 25 marca przypada w piątek, są zwolnieni z zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

 

 

WIDEO: Ambasador Iranu o Polsce: Tego oczekujemy, to minimum
Paulina Godlewska / polsatnews.pl
