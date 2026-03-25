Główne terminale eksportowe Rosji - porty w Primorze i Ust-Luga - wstrzymały załadunki ropy naftowej i produktów naftowych - poinformowała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. "Ataki dronów na porty bałtyckie są jednymi z największych uderzeń na rosyjskie obiekty eksportujące ropę od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę w 2022 roku" - czytamy.

Agencja zaznaczyła, że mniej więcej w tym czasie, kiedy trafione zostały rosyjskie terminale, dwa ukraińskie drony wylądowały przez przypadek w Estonii i na Łotwie. Tam jednak nie odnotowano szkód.

Wcześniej rosyjscy urzędnicy informowali o wybuchu pożaru w Ust-Łudze po tym, jak Ukraina zaatakowała dronami. W ostatnich dnia atakowany był także Primorsk. Reuters podał, że terminal został zamknięty, podczas gdy zbiorniki ogarnął ogień. Jednocześnie nikt nie zginął.

Ukraina atakuje rosyjskie porty. Dym widziany nawet w Finlandii

Heikki Autto, poseł do fińskiego parlamentu i przewodniczący jego komisji obronnej przekazał, że widział ogromny słup czarnego dymu unoszący się z kierunku portu Primorsk. Urzędnik lądował we wtorek na lotnisku w Helsinkach. - To dramat, że działania wojenne są tak blisko, nawet jeśli sytuacja bezpieczeństwa Finlandii się nie zmieniła - mówił Autto.

Ukraina w ostatnich tygodniach nasiliła ataki dronów na rosyjskie rafinerie ropy i szlaki eksportowe, próbując osłabić rosyjską gospodarkę wojenną, podczas gdy rozmowy pokojowe, prowadzone przez Waszyngton, utknęły w martwym punkcie - ocenił Reuters.

Primorsk, który jest w stanie eksportować ponad milion baryłek ropy naftowej dziennie, jest głównym źródłem dystrybucji flagowej rosyjskiej ropy Urals oraz wysokiej jakości diesla.

Według źródeł Reutera, Ust-Ługa wyeksportowała w zeszłym roku 32,9 miliona ton metrycznych produktów naftowych, a Primorsk - 16,8 miliona ton. Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że minionej nocy w całej Rosji zestrzelonych zostało 389 ukraińskich dronów.

