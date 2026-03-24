Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce
"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - poinformowało we wtorkowy poranek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak wskazano, poderwane zostały dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania.
O sprawie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek przed godz. 3 rano. Wskazano wówczas, że "w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".
Poderwane zostały dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły "stan najwyższej gotowości".
Rosja zaatakowała w Ukrainie. Polskie wojsko poderwało myśliwce
Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne RSZ, działania mają charakter prewencyjny oraz "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów". Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.
To kolejne w ostatnim czasie operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Poprzedni tego typu przypadek miał miejsce 14 marca. Wówczas Rosja uderzyła za pomocą dronów i rakiet w kilka regionów Ukrainy.
