O sprawie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek przed godz. 3 rano. Wskazano wówczas, że "w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

Poderwane zostały dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły "stan najwyższej gotowości".

Rosja zaatakowała w Ukrainie. Polskie wojsko poderwało myśliwce

Jak podkreśliło Dowództwo Operacyjne RSZ, działania mają charakter prewencyjny oraz "są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów". Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

To kolejne w ostatnim czasie operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Poprzedni tego typu przypadek miał miejsce 14 marca. Wówczas Rosja uderzyła za pomocą dronów i rakiet w kilka regionów Ukrainy.

