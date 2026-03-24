Rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w historycznym centrum Lwowa na zachodzie Ukrainy. Do ataku doszło w ciągu dnia, co należy do rzadkości, a w jego wyniku ranne zostały dwie osoby - poinformowały we wtorek lokalne władze, które cytuje agencja Reutera.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe - przekazał mer miasta Andrij Sadowy w serwisie Telegram, publikując zdjęcie budynku objętego pożarem. Według Sadowego trafione zostały obiekty w trzech dzielnicach miasta.

Eksplozje we Lwowie. Zaatakowano miejsca "ważne dla Polski"

Z kolei władze obwodu podały, że według wstępnych ustaleń uszkodzony został obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Informacje o skali zniszczeń oraz okolicznościach ataku są nadal weryfikowane.

Szef Wojskowej Administracji Obwódu Lwowskiego Maksym Kozycki ostrzegł mieszkańców o wysokim ryzyku kolejnego ataku i wezwał, by na razie pozostali w schronach. W sieci krążą zdjęcia i nagrania z ataku.

"Rosja atakuje zatłoczone centrum miasta w biały dzień. Zaledwie kilka minut temu rosyjsko-irańskie drony uderzyły we Lwów, poważnie raniąc dwie osoby. Jednym z celów był XVII-wieczny kościół św. Andrzeja, będący częścią obiektu z listy światowego dziedzictwa UNESCO" - napisała po ataku premier Ukrainy Julia Swyrydenko na platformie X.

Jak dodała, Rosję mogą powstrzymać tylko "siła, bezkompromisowe sankcje i stanowcze działania".

❗️Drone strike hits central Lviv — building on fire, local media report pic.twitter.com/poOMT8utKM — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2026

Głos po ataku zabrał konsul generalny RP we Lwowie Marek Radziwon. - Jeden z dronów spadł przy samym Placu Sobornym, a więc dosłownie kilkadziesiąt metrów od kościoła bernardynów i od klasztoru bernardynów - przekazał dyplomata w rozmowie telefonicznej z PAP.

Wyjaśnił, że znajdujące się w pobliżu Archiwum Historycznym Miasta Lwowa zgromadziło najcenniejsze zbiory rękopiśmienne i książkowe.- Jest to we Lwowie jedno z trzech najważniejszych miejsc, w których przechowywana jest archiwalna spuścizna polska - oświadczył.

Konsul zapewnił, że pracownicy jego placówki są bezpieczni. - Wszyscy znajdujemy się w dobrze zabezpieczonym schronie - przekazał.

Zmasowany atak na Ukrainę. Ponad 400 dronów jednego dnia

Rosja wystrzeliła we wtorek ponad 400 dronów w stronę Ukrainy w zmasowanym ataku przeprowadzonym w ciągu dnia - poinformował agencję Reutera rzecznik sił powietrznych Jurij Ihnat.

Rosyjski atak trwa na terytorium większej części Ukrainy od samego rana. Wcześniej wojska rosyjskie zaatakowały w nocy z poniedziałku na wtorek Ukrainę, wykorzystując 34 rakiety i 392 drony; w obwodach charkowskim, połtawskim, chersońskim i zaporoskim zginęło łącznie co najmniej pięć osób, a ponad 20 zostało rannych.

Ostatni raz Rosja zaatakowała Lwów 18 marca. Wówczas celem ataku był budynek Zarządu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w obwodzie lwowskim. Jak poinformował Maksym Kozycki, w wyniku ataku doszło do zniszczeń.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni