Zderzenie autobusu i tramwaju w Warszawie. Są ranni

- Na miejscu są wszystkie służby. Będziemy zabezpieczać monitoring i ustalać przyczyny zdarzenia - relacjonował Urbanowicz, odnosząc się do wypadku w Warszawie.

Jak przekazał Zarząd Transportu Miejskiego, występowały utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 9 i 24 (w stronę Gocławka i Wiatracznej) oraz autobusów linii 123, 138 i 509.

Po godz. 13.40 WTP odwołał komunikat o utrudnieniach, informując, że "trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu", przy czym "mogą w dalszym ciągu występować opóźnienia w kursowaniu ww. linii autobusowych i tramwajowych".

Zderzenie na Rondzie Waszyngtona w Warszawie. Utrudnienia w ruchu

Wcześniej po wypadku tramwaje linii 9 i 24 zostały skierowane na trasę objazdową Al. Poniatowskiego, Al. Zieleniecką, Grochowską do swoich tras.

Autobusy były kierowane na trasę objazdową - bez pominięcia przystanków rozkładowych. Linie 123, 138, 509 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska) / Bokserska / Gocław jeżdżą Al. Zieleniecką, Al. Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim, Al. Poniatowskiego i Francuską.

Autobusy linii 521 zatrzymywały się dodatkowo na przystankach Park Skaryszewski 02 oraz Kinowa 02.

