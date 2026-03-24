Wyrok na byłego opozycjonistę. Zdecydowana reakcja Kaczyńskiego

"System Tuska przekracza kolejną granicę! Skandal - więzienie za poglądy dla starszego działacza opozycji antykomunistycznej, Adama Borowskiego!" - grzmi prezes PiS Jarosław Kaczyński, po decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Zgodnie z wyrokiem szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej" powinien spędzić pół roku za kratami za zniesławienie posła KO Romana Giertycha.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński

Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się na platformie X do wtorkowej decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, wedle której antykomunistyczny opozycjonista Adam Borowski za zniesławienie posła KO Romana Giertycha ma trafić na pół roku za kraty.

Jarosław Kaczyński broni antykomunistycznego działacza. "Wolności słowa w Polsce już nie ma"

"System (Donalda - red.) Tuska przekracza kolejną granicę! Skandal - więzienie za poglądy dla starszego działacza opozycji antykomunistycznej, Adama Borowskiego! Nadgorliwość niektórych sędziów, chcących przypodobać się rządowi Tuska, jest charakterystyczna dla czasów, w których żyjemy. Wolności słowa w Polsce już nie ma" - stwierdził we wpisie Kaczyński.

 

Prezes PiS dodał, że "Tusk wyzywał nas bezpodstawnie od 'seryjnych zabójców kobiet' - czy kiedykolwiek został za te kłamliwe słowa skazany?".

Były opozycjonista Adam Borowski skazany. Zapowiedział głodówkę

Borowski już wcześniej został skazany, ale sąd musiał jeszcze ustalić, czy opozycjonista z okresu stanu wojennego jest zdolny do odbycia kary, bo wcześniej wyjawił, że walczy z nowotworem. 

 

We wtorek sąd orzekł, że nie ma przeszkód w osadzeniu Borowskiego w zakładzie karnym. 

 

- Sąd stwierdził, że miałem okazję przeprosić, nie skorzystałem z tego. Prokurator w tej sprawie wnioskował o zawieszenie kary, ale sąd pozostał nieugięty - skomentował były działacz Solidarności dla serwisu niezalezna.pl. 

 

Zapowiedział, że w więzieniu rozpocznie strajk głodowy

 

Prezydent Karol Nawrocki już pod koniec stycznia był pytany o ewentualne ułaskawienie Borowskiego. W Pałacu Prezydenckim miała zostać przeprowadzona analiza prawna w tej sprawie. 

 

- Bardzo odważny człowiek, który zawsze stawał po stronie Polski - mówił o Borowskim prezydent i zaznaczył, że "jest zaniepokojony tą sytuacją, bo zna człowieka".

Spór z Romanem Giertychem. Sprawa trafiła do sądu

Borowski został skazany za wypowiedź, jakiej udzielił na antenie Telewizji Republika o Giertychu i aferze wokół Polnordu. Były opozycjonista stwierdził wtedy, że polityk KO "współpracuje z przestępcami"

 

- Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami - ocenił. 

 

Giertych zdecydował wnieść prywatny akt oskarżenia o zniesławianie

 

