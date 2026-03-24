Wojskowy samolot runął na ziemię. Wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy w Kolumbii

Liczba ofiar śmiertelnych w katastrofie lotniczej w Kolumbii wzrosła do 66 - wskazała we wtorek agencja Reutera. Jak poinformowało dzień wcześniej tamtejsze Ministerstwo Obrony, samolot Hercules C-130 rozbił się w Puerto Leguizamo w departamencie Putumayo. W chwili zdarzenia na pokładzie znajdowało się 125 osób.

Płonący wrak samolotu wojskowego Hercules C-130 na ziemi, otoczony dymem i płomieniami.
@World_Breaking_/X
Do 66 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy wojskowego samolotu Hercules C-130 - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na źródła wojskowe. Maszyna rozbiła się w Puerto Leguizamo w departamencie Putumayo. Runęła ona na ziemię około trzech kilometrów od centrum miasta, blisko granicy z Peru.

 

Niedługo po zdarzeniu w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania rozbitej, płonącej maszyny.

 

 

 

 

Według agencji AFP w katastrofie zginęło 58 żołnierzy, sześciu członków personelu samolotu i dwóch policjantów. Przyczyny wypadku nadal nie są znane.

Według ustaleń mediów samolotem podróżowały dwa plutony Armii Narodowej Kolumbii. Dowódca kolumbijskich sił powietrznych Carlos Fernando Silva poinformował, że na pokładzie było 114 pasażerów oraz 11 członków załogi

 

ZOBACZ: Rosja symulowała na Bałtyku atak rakietowy na okręty krajów NATO

 

Gustavo Pedro w komunikacie na X obwinił za katastrofę biurokratyczne przeszkody, opóźniające modernizację armii. Pierwsze amerykańskie samoloty Hercules C-130 zostały wyprodukowane w latach 50. XX wieku, a Kolumbia nabyła te maszyny pod koniec lat 60. Niedawno zmodernizowano niektóre starsze C-130, zastępując je nowszymi modelami, sprowadzonymi ze Stanów Zjednoczonych na mocy ustawy zezwalającej na transfer używanego lub nadwyżkowego sprzętu wojskowego.

 

WIDEO: "Mieliśmy dane wywiadowcze". Ambasador Izraela o powodach ataku na Iran
Alicja Krause / polsatnews.pl / PAP
