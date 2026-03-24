Do 66 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy wojskowego samolotu Hercules C-130 - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na źródła wojskowe. Maszyna rozbiła się w Puerto Leguizamo w departamencie Putumayo. Runęła ona na ziemię około trzech kilometrów od centrum miasta, blisko granicy z Peru.

Niedługo po zdarzeniu w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania rozbitej, płonącej maszyny.

🚨 BREAKING: A Colombian Air Force aircraft carrying 110 people has reportedly crashed near Puerto Leguízamo, according to local media sources.

Emergency response teams are being mobilized, while details on casualties and the cause of the crash are still awaited. Authorities are… pic.twitter.com/WXyf6wm7mr — World News (@World_Breaking_) March 23, 2026

Według agencji AFP w katastrofie zginęło 58 żołnierzy, sześciu członków personelu samolotu i dwóch policjantów. Przyczyny wypadku nadal nie są znane.

Katastrofa lotnicza w Kolumbii. Przekazano nowe informacje. Nie żyje 66 osób

Według ustaleń mediów samolotem podróżowały dwa plutony Armii Narodowej Kolumbii. Dowódca kolumbijskich sił powietrznych Carlos Fernando Silva poinformował, że na pokładzie było 114 pasażerów oraz 11 członków załogi.

ZOBACZ: Rosja symulowała na Bałtyku atak rakietowy na okręty krajów NATO

Gustavo Pedro w komunikacie na X obwinił za katastrofę biurokratyczne przeszkody, opóźniające modernizację armii. Pierwsze amerykańskie samoloty Hercules C-130 zostały wyprodukowane w latach 50. XX wieku, a Kolumbia nabyła te maszyny pod koniec lat 60. Niedawno zmodernizowano niektóre starsze C-130, zastępując je nowszymi modelami, sprowadzonymi ze Stanów Zjednoczonych na mocy ustawy zezwalającej na transfer używanego lub nadwyżkowego sprzętu wojskowego.

