Wirus panoszy się we włoskim mieście. Zarządzili obostrzenia w restauracjach

Pilne rozporządzenie, które zakazuje podawania w restauracjach w Neapolu surowych owoców morza, podpisał burmistrz Gaetano Manfredi. Za złamanie nowo wprowadzonych obostrzeń grożą kary do 20 tysięcy euro.

Dodatkowo władze Neapolu zaleciły mieszkańcom, aby nie spożywali surowych owoców morza w swoich domach. Ponadto w trosce o swoje zdrowie powinni oni przestrzegać szeregu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa żywności, aby uniknąć ryzyka zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A.

Neapol. Restauracje nie mogą sprzedawać owoców morza. "Jesteśmy zrujnowani"

Wyraźny wzrost liczby zachorowań rejestrowany jest w regionie od kilku tygodni, co zaczęło niepokoić władze miasta. Do tej pory odnotowano już 150 przypadków choroby. Jest to znacznie więcej niż w minionych latach. Do objawów choroby należą m.in. nudności, wymioty, bóle brzucha, mięśni i stawów, a niekiedy także świąd skóry.

Zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A zostały powiązane owocami morza, ponieważ stwierdzono, że kilka partii małż i ostryg pochodzących z tego rejonu było skażonych wirusem, który je powoduje. Służby sanitarne potwierdziły, że to skażenie było z dużym prawdopodobieństwem źródłem lokalnego ogniska choroby.

W poniedziałek przed siedzibą urzędu miasta protestowali sprzedawcy ryb i owoców morza. Jak mówili, ponoszą oni z powodu zakazu duże straty finansowe. - Nie można wszystkiego sprowadzać do zakazu bez ustalenia prawdziwej przyczyny i określenia rzeczywistych granic wzrostu przypadków zapalenia wątroby. Jesteśmy zrujnowani, nikt już niczego od nas nie kupuje - powiedział rzecznik protestujących.

