Wielka łapanka wrogów reżimu w Iranie. "Jedna z największych"

Według informacji przekazanych przez irańskie media państwowe 466 osób udostępniało w internecie treści, które zagrażały bezpieczeństwu narodowemu Iranu". "To jedna z największych czystek od początku wojny z Izraelem i USA" - podał Reuters.

Od początku amerykańsko-izraelskich ataków reżim w Teheranie zintensyfikował nadzór nad społeczeństwem. W ciągu miesiąca ponad tysiąc osób zostało zatrzymanych w związku z komentarzami i udostępnieniem treści krytycznych wobec reżimu ajatollahów - podała agencja.

Według informacji przekazanych przez policję aresztowania są efektem pogłębionego śledztwa wywiadu i jednostek nadzoru technicznego. Służby twierdzą, że zatrzymani są powiązani z wrogimi wobec Iranu państwami, a ich zadaniem miała być destabilizacja sytuacji wewnętrznej.

Aresztowania setek krytycznych wobec reżimu obywateli Iranu poprzedziła akcja wymierzona przeciwko rzekomym monarchistom. 18 marca rząd potwierdził operację przeprowadzenie przeciwko "USA i syjonistom", w której aresztowano 111 osób w 26 prowincjach - podała Al-Dżazira.

Zatrzymani zostali oskarżeni o udział w siatce monarchistycznej domagającej się obalenia reżimu ajatollahów i przekazania władzy w ręce przebywającego w USA Rezy Pahlawiego, syna obalonego w 1979 r. szacha.

