Wielka łapanka wrogów reżimu w Iranie. "Jedna z największych"

Władze Iranu zatrzymanych 466 osób oskarżonych o zagrożenie bezpieczeństwu narodowemu - podał Reuters. Przyczyną być aktywność zatrzymanych w internecie. Ogółem w ciągu ostatniego miesiąca w Iranie zatrzymano w związku ze "współpracą z wrogiem" ponad tysiąc osób. Do aresztu trafiają także obywatele oskarżani o poglądy monarchistyczne.

Duży, kolorowy mural na fasadzie budynku przedstawiający sceny narodowe i historyczne Iranu, z flagami narodowymi i postaciami ludzkimi.
Od wybuchu wojny setki obywateli Iranu zostało zatrzymanych w związku z krytyką reżimu ajatollahów

Według informacji przekazanych przez irańskie media państwowe 466 osób udostępniało w internecie treści, które zagrażały bezpieczeństwu narodowemu Iranu". "To jedna z największych czystek od początku wojny z Izraelem i USA" - podał Reuters.

 

ZOBACZ: Napisali to na rakiecie. Iran podziękował państwu NATO

Od początku amerykańsko-izraelskich ataków reżim w Teheranie zintensyfikował nadzór nad społeczeństwem. W ciągu miesiąca ponad tysiąc osób zostało zatrzymanych w związku z komentarzami i udostępnieniem treści krytycznych wobec reżimu ajatollahów - podała agencja. 

 

ZOBACZ: Zwrot na Bliskim Wschodzie? Donald Trump ogłasza, Iran zaprzecza

 

Według informacji przekazanych przez policję aresztowania są efektem pogłębionego śledztwa wywiadu i jednostek nadzoru technicznego. Służby twierdzą, że zatrzymani są powiązani z wrogimi wobec Iranu państwami, a ich zadaniem miała być destabilizacja sytuacji wewnętrznej. 

Aresztowania setek krytycznych wobec reżimu obywateli Iranu poprzedziła akcja wymierzona przeciwko rzekomym monarchistom. 18 marca rząd potwierdził operację przeprowadzenie przeciwko "USA i syjonistom", w której aresztowano 111 osób w 26 prowincjach - podała Al-Dżazira.

 

ZOBACZ: Trzy scenariusze wojny w Iranie. "Ameryka jest popychana przez Netanjahu"

 

Zatrzymani zostali oskarżeni o udział w siatce monarchistycznej domagającej się obalenia reżimu ajatollahów i przekazania władzy w ręce przebywającego w USA Rezy Pahlawiego, syna obalonego w 1979 r. szacha. 

 

WIDEO: Ambasador Iranu o Polsce: Tego oczekujemy, to minimum
