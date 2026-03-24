Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki udał się na Węgry wbrew zaleceniom rządu, by wesprzeć Viktora Orbana przed zbliżającymi się na Węgrzech wyborami. - Wspieranie premiera Orbana, szczególnie w przeddzień wyborów na Węgrzech, jest wbrew polskim interesom - powiedział we wtorek premier.

Premier Tusk przypomniał o dwóch miliardach euro, jakie czekają na Polskę w "unijnej kasie", w związku z pomocą udzieloną Ukrainie w pierwszych tygodniach wojny. Według szefa rządu wypłatę blokują działania Viktora Orbana, z którym w poniedziałek spotkał się prezydent.

- Jest pan prezydentem polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie - powiedział premier, parafrazując Romana Dmowskiego.

Premier skomentował wizytę prezydenta na Węgrzech.

Premier zaapelował do prezydenta o zaprzestanie "działania przeciwko interesom Polski". Według szefa rządu działania Karola Nawrockiego wymierzone są przeciwko bezpieczeństwu Polski.

- Oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a w szczególnie w tak drażliwych sytuacjach, jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko Polskim interesom - powiedział premier.

- Działania ostatnich kilku tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo - ocenił aktywność prezydenta Donald Tusk.

Donald Tusk: W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana

Premier wymienił ostatnie decyzje rządu w Budapeszcie, które w jego ocenie świadczą, że dziś Węgrom bliżej jest do Rosji niż do dobrych relacji z Unią Europejską i Polską.

- Ostatnio premier Orban zdecydował o zablokowaniu znacznie większej kwoty. Zablokował 90 mld euro na pomoc dla Ukrainy i to w sytuacji, w której te pieniądze rozstrzygną o losach całej wojny - powiedział premier.

- Dyplomacji węgierscy, najbliżsi współpracownicy Viktora Orbana, ściśle współpracują z władzami rosyjskimi, przekazują im także informacje, także te dyskretne, z posiedzeniem instytucji europejskich - przekazał Donald Tusk, przypominając także decyzję Viktora Orbana o przyznaniu azylu Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu.

- Wymieniam tylko kilka powodów, dla których domagamy się od polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań. W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach - skomentował Donald Tusk wizytę Karola Nawrockiego na Węgrzech.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni