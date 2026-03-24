"Wbrew interesom Polski". Donald Tusk grzmi po wyjeździe Karola Nawrockiego
- Wspieranie premiera Orbana, szczególnie w przeddzień wyborów na Węgrzech jest wbrew polskim interesom - powiedział Donald Tusk. Według premiera prezydenta Nawrocki udał się na Węgry "wbrew rekomendacji i opiniom polskiego rządu i wbrew oczywistym interesom Polski". - Jest pan prezydentem polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie - powiedział premier, parafrazując Romana Dmowskiego.
Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki udał się na Węgry wbrew zaleceniom rządu, by wesprzeć Viktora Orbana przed zbliżającymi się na Węgrzech wyborami. - Wspieranie premiera Orbana, szczególnie w przeddzień wyborów na Węgrzech, jest wbrew polskim interesom - powiedział we wtorek premier.
Premier Tusk przypomniał o dwóch miliardach euro, jakie czekają na Polskę w "unijnej kasie", w związku z pomocą udzieloną Ukrainie w pierwszych tygodniach wojny. Według szefa rządu wypłatę blokują działania Viktora Orbana, z którym w poniedziałek spotkał się prezydent.
- Jest pan prezydentem polski i ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie - powiedział premier, parafrazując Romana Dmowskiego.
Premier skomentował wizytę prezydenta na Węgrzech. "Ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie"
Premier zaapelował do prezydenta o zaprzestanie "działania przeciwko interesom Polski". Według szefa rządu działania Karola Nawrockiego wymierzone są przeciwko bezpieczeństwu Polski.
- Oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a w szczególnie w tak drażliwych sytuacjach, jak kwestie rosyjskie, ukraińskie, europejskie, prezydent wspierał politykę międzynarodową kreowaną przez rząd, a nie działał przeciwko Polskim interesom - powiedział premier.
- Działania ostatnich kilku tygodni to są działania wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo - ocenił aktywność prezydenta Donald Tusk.
Donald Tusk: W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana
Premier wymienił ostatnie decyzje rządu w Budapeszcie, które w jego ocenie świadczą, że dziś Węgrom bliżej jest do Rosji niż do dobrych relacji z Unią Europejską i Polską.
- Ostatnio premier Orban zdecydował o zablokowaniu znacznie większej kwoty. Zablokował 90 mld euro na pomoc dla Ukrainy i to w sytuacji, w której te pieniądze rozstrzygną o losach całej wojny - powiedział premier.
- Dyplomacji węgierscy, najbliżsi współpracownicy Viktora Orbana, ściśle współpracują z władzami rosyjskimi, przekazują im także informacje, także te dyskretne, z posiedzeniem instytucji europejskich - przekazał Donald Tusk, przypominając także decyzję Viktora Orbana o przyznaniu azylu Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu.
- Wymieniam tylko kilka powodów, dla których domagamy się od polskich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań. W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbana w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach - skomentował Donald Tusk wizytę Karola Nawrockiego na Węgrzech.
