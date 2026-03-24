Pytany przez prowadzących kanał DumaY ekspert podkreślił, że nie należy spodziewać się, iż wszyscy będą chcieli wrócić do swojego kraju po wojnie. Jak dodał, ewentualne powroty nie zaczną się też od razu.

- Najprawdopodobniej zajmie to kilka miesięcy. Może sześć miesięcy, a nawet rok. Większość osób gotowych wrócić do ojczyzny będzie rozważać to, co mają za granicą i co potencjalnie będą miały na Ukrainie - powiedział Wasyl Waskobojnik.

Powroty Ukraińców do kraju. Ekspert wskazał przewidywane liczby

Według szefa ukraińskiego Biura Polityki Migracyjnej do Ukrainy przeniesie się z powrotem około 10-15 proc. Ukraińców. Zauważył, że obecnie około 4,2 mln jego rodaków posiada status tymczasowej ochrony za granicą.

- Łącznie w Europie mieszka około 6,5 miliona Ukraińców. Co do tych ludzi możemy liczyć na powrót z 200 tysięcy (osób) do jednego miliona w ciągu najbliższych dwóch lat po zakończeniu wojny. To są ludzie, którzy faktycznie mogą wrócić na Ukrainę - powiedział.

Ukraińcy za granicą. Jak oceniają ich Polacy?

Jak wskazują najświeższe dane, pod koniec 2025 roku liczba tymczasowej ochrony udzielonej Ukraińcom za granicą spadła o 14 proc. rok do roku. Wasyl Waskobojnik podkreślał, że kraje europejskie rozpoczęły nowe przeglądanie statusu uchodźców.

Ponadto Waskobojnik przestrzegł, że w innych krajach europejskich Ukraińcy żyjący wyłącznie z zasiłków wywołują niechęć gospodarzy, natomiast osoby pracujące, integrujące się i rozwijające swoje kompetencje językowe stanowią pożądanych pracowników.

Według sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 27 lutego - 1 marca większość zapytanych Polaków (61,5 proc.) pozytywnie oceniła obecność Ukraińców w naszym kraju oraz ich integrację. Przeciwnego zdania był co trzeci ankietowany (33,8 proc.).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni