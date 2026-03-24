TSUE o polskich sędziach i KRS. Zapadł wyrok. "Nieprawidłowości nie wystarczą"

Polska

Nieprawidłowości przy powołaniu sędziego nie wystarczą, żeby zakwestionować jego niezawisłość - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok jest skutkiem pytania prejudycjalnego skierowanego do TSUE przez sąd w Poznaniu, który orzeka w sprawie zapłatę należności z tytułu umowy. Powód domagał się wyłączenia jednego z sędziów wybranego przez KRS po 2017 roku.

Sala sądowa z ławami dla sędziów i publiczności, z dominującymi drewnianymi elementami wykończenia.
Euopean Union (curia.europa.eu)
Według TSUE powołanie sędziego z udziałem KRS po 2017 r. nie wystarczy, by kwestionować jego niezawisłość

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sam fakt udziału Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku w powołaniu sędziego oraz brak skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów nie jest wystarczający, by kwestionować niezawisłość sędziego

 

Zdaniem europejskiego sądu do stwierdzenia niezawisłości i bezstronności sędziego konieczna jest całościowa ocena wszystkich okoliczności towarzyszących powołaniu tego sędziego.

Nowa KRS i niezawisłość sędziów. Zapadł wyrok TSUE

Wtorkowy wyrok jest pokłosiem pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto. Rozpatrywana przez niego sprawy dotyczącej zapłaty należności z tytułu umowy.

 

Powód wnioskował o wyłączenie jednego z sędziów, bo ten został wybrany przez KRS po 2017 roku, co w ocenie wnioskodawcy budzi wątpliwości do jego niezawisłości i bezstronności.

 

Sędzia rozpoznająca sprawę złożyła oświadczenie, że w jej ocenie nie zachodzą okoliczności, mogące wywoływać wątpliwości co do jej bezstronności i brakuje w niej podstaw do jej wyłączenia. Sąd odsyłający nabrał wątpliwości i skierował pytania do TSUE.

 

Maciej Olanicki / wka / polsatnews.pl / PAP
