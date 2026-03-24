Trump zapewnia w sprawie Iranu i broni jądrowej. "Zgodzili się"
Iran zgodził się, że nigdy nie pozyska broni jądrowej - przekazał prezydent USA Donald Trump. Powiedział, że w negocjacjach z Teheranem uczestniczą m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i wiceprezydent J.D. Vance, a rozmowy są prowadzone "z odpowiednimi ludźmi". Po ostatnim, podobnym oświadczeniu Trumpa, irańskie władze zapewniały, że nie trwają żadne negocjacje z USA.
Donald Trump wyjaśnił, że "sensowne" podejście władz w Iranie skłoniło go do zrezygnowania z uderzeń na irańskie elektrownie.
- Wszystko zaczyna się od tego, że nie mogą mieć broni jądrowej (...). Zapytano mnie, jakie jest 10 najważniejszych punktów (porozumienia). Powiedziałem: no cóż, numer jeden, dwa i trzy to: nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą jej mieć, i o tym właśnie mówimy. Nie chcę mówić z góry, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami.
USA prowadzą rozmowy z Iranem. "Mówią z sensem"
Zaznaczył, że rozmowy z Irańczykami wciąż trwają, a oprócz jego wysłannika Steve'a Witkoffa i zięcia Jareda Kushnera uczestniczą w nich sekretarz stanu Marco Rubio i wiceprezydent J.D. Vance. Zapewnił też, że USA odnoszą "znaczące sukcesy", a przedstawiciele Iranu "mówią z sensem".
Prezydent USA przekazał, że rozmowy z Teheranem nie dotyczą jedynie kwestii broni jądrowej.
- Dali nam prezent i ten prezent dotarł dzisiaj. Był to bardzo duży prezent, wart ogromną sumę pieniędzy. To nie była sprawa nuklearna, tylko związana z ropą i gazem, i to była bardzo miła rzecz, jaką zrobili - powiedział Trump, dając do zrozumienia, że może chodzić o cieśninę Ormuz.
Podczas spotkania amerykański przywódca powtórzył, że jego zdaniem Stany Zjednoczone już wygrały wojnę. Zasugerował, że sekretarz wojny Pete Hegseth był rozczarowany szybkością przebiegu kampanii. - Pete nie chciał, żeby to się rozstrzygnęło – powiedział Trump nie precyzując, co dokładnie miał na myśli.
