- O godzinie 8.01 wpłynęło zgłoszenie, że w Wysokiej na placu Wolności doszło do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym. W samym obiekcie przebywało łącznie dwanaście osób, z czego trzy osoby zostały ewakuowane przez straż pożarną. W tym dwójka dzieci, które znajdowały się pomieszczeniu objętym pożarem - przekazał strażak. Wcześniej o własnych siłach budynek opuściło dziewięć osób.

Dwójce ewakuowanych dzieci ratownicy udzielili pierwszej pomocy. Ich życia nie udało się uratować. - Po bardzo długim udzielaniu pomocy medycznej dwójki dzieci nie udało się uratować. To jest półtoraroczny chłopiec i trzyletnia dziewczynka - dodał st. kpt. Mateusz Kentzer na antenie Polsat News.

Tragedia w Wielkopolsce. W Wysokiej w pożarze zginęło dwoje dzieci

Rzecznik pilskiej straży pożarnej potwierdził, że sytuacja pożarowa jest opanowana, ogień został w całości ugaszony, nie rozprzestrzenił się na inne pomieszczenia.

- Na miejscu zdarzenia pracuje osiem zastępów straży pożarnej. (...) Obiekt został zadymiony, musimy zadbać o to, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich lokali. Będziemy ten obiekt przewietrzać, oddymiać i sprawdzać pod kątem ewentualnej obecności tlenku węgla - powiedział st. kpt. Mateusz Kentzer.

- To mieszkanie było dosyć małe, więc w wyniku pożaru dużo elementów zostało spalonych. Na ten moment trudno jest ocenić, w którym z pomieszczeń doszło do tego pożaru - przekazał rzecznik.

Według wstępnych ustaleń straży pożarnej przyczyną pożaru nie był działający w budynku system ogrzewania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni